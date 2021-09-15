"AKP İlçe Başkanı" referanslı işe alım: AKP'li belediyeden "iş sahibi oldular" duyurusu

ERAY GÖRGÜLÜ

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinin resmi Facebook hesabı, başkan Hazım Caner Can'ın katkıları ile 34 kişinin işe yerleştirildiğini paylaştı.

Çamlıdere Belediyesi, sosyal medya hesabından Belediye Başkanı ve AKP İlçe Başkanının katkılarıyla 34 kişinin kamu kurumlarında işe yerleştirildiğini duyurdu. Ankara’nın çevre ilçelerinden Çamlıdere’yi yöneten AKP’li belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Bu ay içerisinde Çamlıdere Belediye Başkanımız Hazım Caner Can'ın ve AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanı Osman Erkan Parmaksız'ın katkıları ile 34 kişi Çamlıdere'de iş sahibi oldu."

Kamuya yerleştiler

İşe giren kişi sayısı ve kurumları şöyle sıralandı. "15 kişi Çamlıdere Milli Eğitim Müdürlüğü, 7 kişi Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü, 3 kişi Çamlıdere Huzurevi Müdürlüğü, 4 kişi Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Helikopter Yer İşçisi, 5 kişi Çamkoru Milli Parkı."