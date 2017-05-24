AKP ilçe başkanı 'FETÖ'den gözaltına alındı

AKP Pursaklar İlçe Başkanı M.K. 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu sabah başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme ağı “ByLock” kullandığı iddia edilen 60’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19’u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 56’sının halen belediyelerde aktif görevde olduğu, geri kalanın ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildikleri öğrenildi.

30’u Kalkınma Bakanlığı, 30’u Milli Eğitim Bakanlığı eski personeli olmak üzere 60 kişi için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Gözaltına alınanlar arasında AKP Pursaklar İlçe Başkanı M.K.’nin de olduğu öğrenildi.