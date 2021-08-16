AKP il başkanı eleştirmişti; CHP'li Erol'dan Vali Yırık'a destek

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 9 Ağustos'ta yapılan toplantıya AKP dışında siyasi parti temsilcilerinin davet edilmemesinin ardından "Herkese eşit mesafedeyim" açıklamasında bulunan Vali Erkaya Yırık'a destek verdi. Erol, “Valilerimiz, hükûmetin inisiyatifleriyle atanabilir ama devlet adına görev yaparlar. Onun için, ilimizin valisine karşı söylemlerimizde, haddimizi bileceğiz, yerimizi bileceğiz, seviyemizi bileceğiz. İlimizin valisine devlet adına sahip çıkmayı Elazığ halkının seçtiği bir milletvekili olarak kendime görev biliyorum” dedi.

Elazığ Valiliği'nde 9 Ağustos’ta Vali Erkaya Yırık başkanlığında, kentsel dönüşüm çalışmalarını konu alan bir toplantı yapıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP milletvekilleri Metin Bulut, Tolga Ağar ve AKP İl Başkanı’nın dışında başka hiçbir siyasi parti temsilcisinin davetli olmaması ilde tepkiye yol açmıştı. Tepkiler üzerine Vali Yırık, şu açıklamayı yapmıştı:

Vali Yırık: Herkese eşit mesafedeyim

“Bir davet söz konusu değil. Spontane olan bir gelişme söz konusu. Biliyorsunuz ki ben ilin valisi olarak tüm siyasilerin uzağında ve herkese eşit mesafede olan bir pozisyondayım. Dolayısıyla benim bugüne kadar yapmış olduğum kamu hizmetinde gerçekten belli bir yöne kanalize olmuş bir tavrımı, tarzımı asla görmediler, bundan sonra da göremezler. Çünkü ben devletin temsilcisiyim, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisiyim. Dolayısıyla herkese eşit mesafedeyim.”

AKP İl Başkanı Yıldırım: Bir vali böyle bir açıklama yapmaz

Vali Erkaya Yırık'ın açıklaması üzerine AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da yazılı açıklama yapmış, Yırık'ı eleştirmişti. Yıldırım’ın da açıklamasında şunları ifade etmişti:

“Koordinasyon toplantısı Sayın Valimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Olay bu kadar açıktır. Vali Bey’in bizim toplantıya katılmamızdan haberinin olmama ihtimali yoktur. Devlet teamüllerini bilen herkes şunu iyi bilir ki bir vali böyle bir açıklama yapmaz. Valiler neyi temsil ettiklerini en iyi bilen devlet adamlarıdır. Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır.”

CHP’li Erol’dan yanıt

Bu tartışmaya CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da davet edildiği Elazığ Belediyesi'nin Kent Köy Yaşam Alanı açılış töreninde yaptığı konuşma ile katıldı. Erol’un dün yaptığı konuşma şöyle:

“İyi bir belediye başkanı nasıl olur? İyi bir belediye başkanı hem başarılı bir belediye başkanı olur, hem de kendi ilindeki kamu düzeninin, kamu otoritesinin sağlanmasına, siyasette nezaketin egemen kılınmasına katkı verir. Bugün Ak Parti’li bir belediyenin, bir açılış töreninde Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin konuşma yapması, işte belediye başkanımızın iyi bir belediye başkanı olduğunun göstergesidir. Ben Sayın Belediye Başkanına bu nezaketinden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Keşke bu davranışları, iktidarıyla muhalefetiyle gücümüzü birleştirerek, başarıyı takdir ederek, hizmetteki eksiklikleri de yıpratıcı değil, yapıcı eleştirilerle getirerek, keşke Türkiye'de böyle bir siyaset anlayışını gerçekleştirebilsek. Niye? Çünkü bu ülke hepimizin, çünkü devlet hepimizin, çünkü bu bayrak hepimizin. Devletimiz, vatanımız ne kadar güçlü olursa, milletimizin özgürlüğü, milletimizin refahı da o derece güçlü olur. Onun için bunları önce bir ifade etmek isterim.

“İlimizin valisi aynı zamanda devleti temsil eder”

Diğer aslında bir konu daha var. Belki gündemle çok çok ilgili değil, bugün açılış töreniyle ilgili değil ama son bir haftadır Elazığ'ın gündemini meşgul eden, özellikle basında, medyada yer alan bir konuyla ilgili de düşüncelerimi paylaşmak isterim. Sevgili hemşerilerim bizler bu kentte seçilmiş kişileriz. Yani milletvekilleri, yani belediye başkanları, yani siyasi parti il başkanları, yani muhtarlarımız, yani sivil toplum örgütü başkanlarımız. Toplumda ve kamuda hepimizin ayrı ayrı görevleri var. Hepimizin sorumlulukları var. Ama bu bize devletin düzeniyle, devletin hiyerarşisiyle, devletin gelenekleriyle oynama ve onları yıpratma hakkını bize vermez. Devlet hepimizin devletidir ve devlet Türk Milleti için kutsaldır. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum; ilimizin valisi yalnızca hükûmeti temsil etmez. İlimizin valisi aynı zamanda devleti temsil eder. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nde makamında ve aracında Türk Bayrağı taşıyan iki makam vardır. Bunlardan birincisi devleti ve hükûmeti temsil eden, milleti de temsil eden sayın Cumhurbaşkanının makamıdır, ikincisi hükûmeti ve devleti temsil eden valilerimizdir.

“İlimizin valisine devlet adına sahip çıkmayı görev biliyorum”

Yani valilerimiz, hükûmetin inisiyatifiyle atanabilir ama devlet adına görev yaparlar. Onun için, ilimizin valisine karşı söylemlerimizde, eleştirilerimizde, uyarılarımızda, haddimizi bileceğiz, yerimizi bileceğiz, seviyemizi bileceğiz. Birebir görüşmelerde uyarılar yapılabilir, ikazlar yapılabilir. Ama kamuya açık bir ortamda, kamuya açık bir düzende basın aracılığıyla ben, ilimizin valisi kim olursa olsun devleti korumak adına, devlet geleneğini korumak adına; ilimizin valisine devlet adına sahip çıkmayı Elazığ halkının seçtiği bir milletvekili olarak kendime görev biliyorum. Bunu da buradan belirtmek isterim.”

Vali Yırık'tan Erol'a teşekkür

Erol’dan sonra kürüye gelen Elazığ Valisi Erkaya Yırık da konuşmasında konuyla ilgili olarak, “Gürsel Erol ilimizin beraberlik ve kardeşlik duygularına katkı sunduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. (ANKA)