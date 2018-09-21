AKP İl Başkan Yardımcısı Geçmez, aidat isteyen kapıcıyı yaraladı

AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı avukat Hasan Azmi Geçmez'in, kendisinden bina aidatını isteyen kapıcı H.A'yı silahın dipçiğle kafasından yaraladığı belirtildi. Olayın duyulmasının ardından Geçmez'in de H.A'nın yakınları tarafından darp edildiği kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Güneş 2009 apartmanının kapıcısı H.A., kendisinin işlettiği binanın alt katındaki otoparkta dün saat 19.30 sıralarında daha önceden aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen AKP İl Başkan Yardımcısı avukat Hasan Azmi Geçmez ile karşılaştı.

İddiaya göre H.A., avukat Geçmez'den bina aidatı istedi. Bu sırada aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında avukat Geçmez, belindeki silahı çekerek, H.A.'ya ateş etti. H.A. olaydan yara almadan kurtuldu.

Silahın dipçiğiyle vurdu

Avukat, bu kez silahın dipçiği ile kapıcı H.A.'nın kafasına vurmaya başladı. Kanlar içinde yere yığılan H.A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

H.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve ayaktan tedavi edildikten sonra evine gönderildiği bildirildi.

Olayı haber alan H.A'nın yakınları ise avukat Geçmez'i darp etti.