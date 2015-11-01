AKP için şarkı yapan rapçi Jaweed: Gezi'de yaptığım şarkı için pişmanım, kandırıldık!

AKP'nin seçim şarkısı 'Geliyor Halk Geliyor AK'ı söyleyen rapçi Zeo Jaweed takma isimli Tolga Cavit Güner, Gezi Parkı olayları konusunda kandırıldıklarını ileri sürerek, "Gezi olayları sırasında imza attığım şarkı için pişmanım. Gençler üzerinde algı operasyonu yapıldı" açıklaması yaptı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, "şarkıyı hediye ettiğini" söyleyen Jaweed, "Çünkü AK Parti'ye karşı müthiş bir karalama kampanyası olduğunu gördüm. Üçüncü havaalanı, üçüncü köprü hep karalandı" iddiasında bulundu.

Zeo Jaweed'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gezi olayları sırasında benim jenerasyonum içinde sosyal medyayı aktif kullanan gençler üzerinde algı operasyonu yapıldı. Tabii bunu idrak edebilmek ve olayın perde arkasını öğrenmek biraz zaman aldı."

"Gezi'de kandırıldım, yaptığım şarkı için pişmanım"

"O süreç içerisinde vatanını seven bir Türk genci olarak ben de bir şarkı yaptım. Ama pişmanım. O işin o dönem arkasındaydım fakat bir yerde bir hata olduğunu anladım. Evet, o sıralar kandırıldım."

"Araştırıyorsun, ediyorsun, bir hata yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü işin aslına bakıldığında ortada bir istikrar, geçmişe bakınca bir duruş ve ilk defa 2023 hedefi gösterilerek geleceğe bir yatırım var."

"Tek bir isteğim var: Geleceğe bırakacağımız bir şeyler olmalı. Bu manzarayı ve bütünlüğü bozmamalıyız. AK Parti için yazdığım şarkıyı bu duygularla kaleme aldım ve bir gecede tamamladım."

"Para almadım"

"Seçim şarkısı için AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın'dan teklif geldi. 10 günde eseri tamamladık. Ne ben, ne stüdyo çalışanları, ne de müzisyenler bu şarkı için tek kuruş almadık. Bu bizden bir hediyedir."

"AK Parti'ye karşı müthiş bir karalama kampanyası var"

"Şarkıyı hediye ettik çünkü bu vicdani bir durumdu. Çünkü AK Parti'ye karşı müthiş bir karalama kampanyası olduğunu gördüm. Üçüncü havaalanı, üçüncü köprü hep karalandı."