AKP İBB Meclis Üyesi Amine Kaba istifa etti: Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik gibi nedenlerle partimden ayrılıyorum

AKP İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaba, gerekçe olarak AKP'nin 'adaletten uzaklaştığını' söyledi ve 'makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliğini' örnek gösterdi.

AKP Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yapan, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalışan ve Üsküdar ile İBB Meclis üyesi Amine Cansu Kaba, partisinden istifa etti.

Kaba, istifasının gerekçesini şöyle açıkladı: