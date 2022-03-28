AKP İBB Meclis Üyesi Amine Kaba istifa etti: Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik gibi nedenlerle partimden ayrılıyorum

AKP İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaba, gerekçe olarak AKP'nin 'adaletten uzaklaştığını' söyledi ve 'makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliğini' örnek gösterdi.
AKP Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yapan, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalışan ve Üsküdar ile İBB Meclis üyesi Amine Cansu Kaba, partisinden istifa etti.
Kaba, istifasının gerekçesini şöyle açıkladı:
"19 yaşında, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."