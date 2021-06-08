AKP'nin hukukçu Genel Sekreteri Fatih Şahin'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesiz herif!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>T24 Haber Merkezi</strong></p>\n<p>AKP Genel Sekreteri <strong>Fatih Şahin</strong>, CHP lideri <strong>Kemal Kılıçaroğlu</strong>'nun paylaştığı videoyu alıntılayarak, "<em>Terbiyesiz herif!</em>" ifadesini kullandı.</p>\n<p>Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-her-yerde-erken-secim-isteyecegim-baska-carem-kalmadi-bana-katilin,957498"><em><strong>Sevgili anne babalar; bugün sizlerle konuşalım istedim. Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız</strong></em></a>" diyerek, erken seçim çağrısında bulunmuştu.</p>\n<p>AKP'nin hukukçu Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak, "<em>Kullandığın kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyor musun? Terbiyesiz herif!</em>" ifadelerini kullandı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/_fatihsahin/status/1402022181643685891"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1623135943227-fati.jpg" alt width="530" height="506" /></a></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81t8gl?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>\n</body>\n</html>