AKP, Hazine'ye ait taşınmazların yarı fiyatına satılmasına ilişkin önergesini geri çekti

Hazine’ye ait taşınmazların kullanım haklarının TÜRGEV ve ENSAR gibi vakıf ve derneklere 49 yıllığına devrine ilişkin düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu’na getiren AKP, bu taşınmazların bedelinin yarı fiyatına dernek ve vakıflara satılması için önerge verdi. Ancak muhalefet önergeyi "yandaşa peşkeş" olarak nitelendirip, sert tepki gösterince, önerge Genel Kurul'da oylanmadan geri çekildi. Önergeye sosyal medyadan da büyük tepki gösterildi.

Hazine taşınmazları TÜRGEV ve Ensar'a verilebilecek!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Emekli Sandığı Torba Yasa tasarısı kapsamında, önceki gün saat 02.00’de, AKP’li milletvekilleri tarafından getirilen önerge ile Hazine ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu TÜRGEV ile ENSAR gibi dernek ve vakıflara "bedelinin yarısına satılabilmesinin" önünün açılmasına yeşil ışık yakıldı. Ancak muhalefet önergeyi “yandaşa peşkeş” olarak nitelendirip, sert tepki gösterince, önerge genel kurulda oylanmadan geri çekildi. Önergeye sosyal medyadan da büyük tepki gösterildi.

"Peşkeş çekiliyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, söz konusu önergenin "anayasaya aykırılık ifade eden bir önerge" olduğuna dikkat çekti. Altay, şunları kaydetti: "Anayasanın, her şeyden önce, eşitlik ilkesi var. Bu önergeyle, ‘kimi kamu malları, Hazine arazileri, kamu mülkleri hükümetin uygun göreceği derneklere, 492 sayılı yasanın 43’üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yarısı üzerinden verilir. Yani, hükûmetlerin devletin malını kafasına göre peşkeş çekmesi, işin siyasi ahlakı, ahlaksızlığı bir tarafa, anayasaya çok açık aykırıdır, bunu söylüyorum, bunu işleme almamanız gerektiğini söylüyorum.” “Devletin insanlara da derneklere de eşit mesafede durmak zorunda olduğuna” dikkat çeken Altay, “Ben, hükümet olarak bir liste yaptım, bu listede olan vakıflara, derneklere kamu mallarını peşkeş çekeceğim. Durum bundan ibaret” dedi.

"SS düzenlemesi..."

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de “Hazine’ye ve kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı” olduğuna dikkat çekerek, önergeyi, “tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşa, yandaş vakfa peşkeş çekme yasal düzenlemesi” olarak nitelendirdi. Baydemir, şunları kaydetti: “Metnin içerisine baktığımızda ismi zikredilen kimi vakıflara veya kimi kuruluşlara zerre kadar bir itirazımız yoktur ancak ikinci paragrafta ‘Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflardan...’ diye bir ibare geçmektedir. Yukarıda ismi geçen bütün vakıflar veya kuruluşlar özü itibarıyla bu düzenlemede gizli vakıfların ismini gizlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu itibarla da Bakan’a soruyorum: Bu potansiyele sahip olan kaç tane vakıf var? Bundan istifade edecek olan kaç tane vakıf var ve bu vakıflar içerisinde, örneğin TÜRGEV var mıdır? Bu vakıflar içerisinde, örneğin daha önce çocuk istismarıyla itham edilen veya isnat edilen veya ismi anılan vakıflar var mıdır? Daha önce çocukların hayatına mal olan, çocuklarımızın diri diri yanmasına vesile olan kurumlar, vakıflar var mıdır? Çok açık ve net söylüyorum Sayın Bakan: Şu an itibarıyla neredeyse iki yıllık bir zaman dilimidir- toplum ‘SS’ düzenlemesiyle dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu madde de özü itibarıyla bir toplumsal mühendislik çalışması çabasıdır. ”

Geri çekildi

Tasarının görüşmelerine dün de devam edildi. Ancak AKP’lilerin getirdiği önerge oylanmadan geri çekildi. TÜRGEV ve ENSAR gibi vakıf ve derneklere Hazine ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların “yarı fiyatına” satılması önerisi de düştü. AKP’li milletvekilleri bu kez tasarıya Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edilen Kızılay, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’na tanınan Hazine’ye ait taşınmazların kullanım haklarının 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesisine olanak tanıyan önergeyi getirdi. Muhalefet böylece tasarıdaki ilgili maddenin kapsamının genişletilmesine izin vermemiş oldu.