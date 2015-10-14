'AKP Günlükleri'ni yayımlayan Nokta dergisine 'önleyici sansür'!

Nokta dergisinin AKP'nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantılara ait olduğunu iddia ederek yayınladığı "AKP Günlükleri" haberinin ikinci ve daha yayınlanmayan üçüncü bölümlerine de yasak getirildi. Nokta dergisinin, 7 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren parti kurmaylarına ait olduğu iddia edilen özeleştirilerin de yer aldığı ifadelere yer verilen ilk haberi ve T24'ün de aralarında bulunduğu, haberi kullanan diğer haber sitelerinin linkleri engellenmişti.

Derginin sahibi Cevheri Güler, AKP'nin avukatları tarafından Nokta dergisinin binasına getirildiği iddia edilen kararı, "Nokta bir ilkle karşılaştı. Gelecek sayılarda AKP toplantı tutanakları yayınlamamız mahkeme kararıyla yasaklandı. ÖNLEYİCİ SANSÜR dönemi" tweet'iyle duyurdu.