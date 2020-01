AKP tutanakları: Yargıyla çok oynayıp yıprattık; psikolojik harp tamam ama, 'Kandil'i 100 kere yok ettik' dedik, ayıp!

Nokta dergisi, üst düzey AKP yetkililerinin katıldığı iddia edilen, PKK’yla mücadele, Dağlıca ile Iğdır saldırıları, HDP Genel Merkezi’ni kundaklama girişimi ve kongrede izlenecek stratejinin ana hatlarının belirlendiği öne sürülen bir toplantının daha tutanaklarını yayımladı.

31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapıldığı iddia edilen toplantılara ait tutanakların aksine katılımcıların isminin verilmediği bu tutanakta bir AKP kurmayının "Psikolojik harp unsurlarını uygulayalım. PKK’nın Kandil’de hepi topu dört tane kampı var. 100 kere yok etmişizdir son bir ayda. Ayıptır! 24 saat cenazesine ulaşamayan bir devletten bahsediyoruz. Kaç ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ne oldu? Sonuç ne?" dediği öne sürülüyor.

"Aşırı bir devlet vurgusuna sahibiz. Adeta devlete tapınıyoruz" ifadelerinin yer aldığı tutanakta, yargı bağımsızlığı eleştirilerine dönük olarak "Yargı meselesine hiç girmememiz daha hayırlı olabilir çünkü yargıyla çok oynadık ve yıprattık" özeleştirisi yapılıyor.

Nokta'nın haberine göre, bir AKP kurmayı toplantıda "Derin bir iktidarı kaybetme duygusu yaşıyoruz. PKK’ya karşı verilen haklı mücadele bile bu kapsamda değerlendiriliyor" diyor.

"PKK artık kendisini Türkiye siyasetinin bir parçası olarak görüyor" tespitinin yapıldığı iddia edilen toplantıda şu ifadelere yer veriliyor:

"Eskiden demokratikleşme gibi bir gündemleri yoktu. Sadece Kürtlerin kazanımları ile ilgileniyorlardı. HDP ile birlikte bu değişti. Şimdi PKK, AK Parti karşıtı cephenin en önemli aktörlerinden birisi haline geldi. Şu an için seçim ertelemeden darbeye giden yolu döşemeye kadar her senaryonun içindeler."

Nokta’nın haberinde, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihinde yapıldığı öne sürülen iki toplantının aksine, bu kez toplantı tarihi verilmiyor. Ancak, gündem maddeleri arasında 8 Eylül’de gerçekleştirilen Iğdır saldırısı ve 12 Eylül’de gerçekleşen AKP kongresine dönük stratejilerden bahsedilmesi, toplantının bu tarihler arasında gerçekleştirildiği iddiasını güçlendiriyor.

İşte o toplantıya ait olduğu öne sürülen tutanaklardan öne çıkan ifadeler:

Tutanağın tam metni

Nokta'da yayımlanan, "AKP Günlükleri-3" başlıklı haberin tam metni şöyle:

AK PARTİ SEÇİM STRATEJİ TOPLANTISI

GÜNCEL TESPİTLER: DAĞLICA-IĞDIR TERÖR SALDIRILARI

Normal zamanlarda kıyısından köşesinden AK Parti ile ilişkilendirilen bir eylem yaşandığında, mesela Danıştay saldırısı, AK Partili siyasetçiler nefes alamaz duruma getiriliyordu. Selahattin Demirtaş ise aynı yapı altında siyaset yaptığı PKK’nın bu kadar şiddetine rağmen her gün Televizyonlarda rahat bir şekilde konuşabiliyor.

Güçlü bir uluslararası operasyonla karşı karşıyayız. Selahattin Demirtaş olaylar başladığından beri yurt dışında. Bu gidişle seçimlerin yapılamaması, ekonomik kriz, iktidar değiştirme ve bölünme de dahil onların kontrolü altına geçecek.

KCK’nın silahlı bütün yapılarının artık uluslararası bir meşruiyeti var. Bu durumdan çıkamıyoruz. 2012’ye dönmemiz gerekecek ki dönemeyiz. Masaya dönmemiz de, var olan aktörlerle yol almamızda bu saatten sonra mümkün değil.

Dün gece 11 ilde HDP binalarına karşı saldırı gerçekleşti. Iğdır’da etnik olarak karışık bir yer, özellikle böyle yerlerin seçildiğini düşünüyorum. Bu noktada, devlet mücadele edemiyorsa, halk kendisi insiyatif almaya başlar. Bizim güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Bu kararı şimdi almazsak, polis de tereddüte düşer. AK Parti tabanı zaten bu eylemlerin bir parçası olmasa da parti basılmasını alkışlıyor.

Parti basma meselesi organize bir iş. Masum vatandaş formatına sokulmasını kabul edemeyiz.

PKK artık kendisini Türkiye siyasetinin bir parçası olarak görüyor. Eskiden demokratikleşme gibi bir gündemleri yoktu. Sadece Kürtlerin kazanımları ile ilgileniyorlardı. HDP ile birlikte bu değişti. Şimdi PKK, AK Parti karşıtı cephenin en önemli aktörlerinden birisi haline geldi. Şu an için seçim ertelemeden darbeye giden yolu döşemeye kadar her senaryonun içindeler.

HDP’nin oyları düşmüyor aksine bölgede daha da artırdıklarına şahit oluyoruz.

Çözüm Süreci’nde kararlıydık. Onların kurabileceği seçim ittifaklarını önledik. Onun sayesinde 3 tane seçim kazandık.

PKK defalarca “biz devletle değil AK Parti’ye karşı savaşıyoruz” açıklaması yaptı. Bunun bir karşılığı var. Özellikle polis ve askerde karşılık bulması ise en tehlikelisi.

Dün hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan liderliğinde aynı kişilerle aynı konuların konuşulduğu iki tane Güvenlik Toplantısı yapıldı. Operasyon yönetiminin adı konulmalı. Kim nasıl karar alıyor? Eğer işlerinin ehli kişiler olsa sadece Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı bu toplantıyı halledebilirdi ama bizde her şey en tepe noktasında hallediliyor.

GÜNCEL TEKLİFLER: DAĞLICA-IĞDIR TERÖR SALDIRILARI

Normal haklı olmak iktidar olduğunda anlamını kaybediyor. Geldiğimiz noktada ülkenin psikolojisi bozuluyor ve yönetilemez bir hal alıyor. Bu noktada tekrardan

Toplumsal ittifakları tekrardan gündemimize almalıyız. Ciddi bir görüntü verip kontrolü elimizde tuttuğumuzu hissettirmeliyiz.

Terör gündemi Kongre konuşmamızı doğrudan etkiliyor. Kongre sabahı da Allah muhafaza bu şekilde bir gündem olabilir. Alternatifleri konuşup hazırlıklı olmakta fayda var.

Başbakan net bir şekilde parti basılması olgusunu kınamalı.

Seçim kampanyasını nasıl yönetiriz noktasında çok da karamsar olmamak gerekiyor. Daha kötüsü de olmuştu. Biz burada ne kadar rahat olursak, o kadar rahat yönetiriz. Yönetebilmeliyiz ve bunu hissettirmeliyiz.

Kemal Kılıçdaroğlu dün sadece terörle mücadele hakkında bilgi aldı. İyi bir hamle yapmış oldu. Biz de meseleyi onur meselesi haline getirmeden ortak tutum belirleme hamlesine çevirebiliriz. Seçim hükümeti gerçek manada gerçekleşmiş olsaydı, şimdi bu hamleye gerek kalmazdı çünkü hükümette her partiden isimler olurdu. Şimdi kamuoyu önünde böyle bir talebi dile getirelim. Bütün partilerin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirelim.

Iğdır’da üç parti temsilcisi ortak bir açıklama yapabilir. Bu şekilde siyasete bu ‘sarayın savaşı’ değil vatanın müdafası olgusunu kabul ettirmiş oluruz. Medyada da ortak açıklama yaptırabiliriz. Ticaret odaları ve sendikalar da açıklama yapabilir, toplu yürüyüşler düzenlenebilir. Kadınlar ön safta olmak kaydıyla sivil insiyatifler PKK’ya karşı sesini yükseltebilir. Operasyonlardaki koordinasyon sıkıntısını düzeltmeliyiz. Operasyon tek bir merkezden yönetilmeli. Bu mesele ancak Genelkurmay’dan çözülebilir.

Operasyonlar konusunda da bir yere varabiliyorsak yapalım. Amaç tabii ki de tamamen bitirmek değil ama yol alalım peyderpey ilerleyelim.

“Seçim için savaş yapıyorlar” tezini çürütmek zor değil. Öyle olsaydı 7 Haziran’dan önce yapardık diyebiliriz.

Biz psikolojik harp konusunda çok etkisiz kalıyoruz. 17 Aralık’ta ayakkabı kutusu ve para sayma makinesi olmasaydı bu kadar akıllarda kalmazdı. PKK hem Dağlıca hem de Iğdır konusunda hemen data, fotoğraf ve video paylaşıyor. Bizim terörle mücadeleyi afişe etmemiz gerekiyor. Bir sürü şey söylüyoruz ama delili yok. Psikolojik harp unsurlarını uygulayalım. PKK’nın Kandil’de hepi topu dört tane kampı var. 100 kere yok etmişizdir son bir ayda. Ayıptır! 24 saat cenazesine ulaşamayan bir devletten bahsediyoruz. Kaç ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ne oldu? Sonuç ne?

PKK’ya karşı yapılan operasyonların kamu diplomasisine başlıyoruz. Fotoğraf ve video yayınlayacağız. Asker bu konuda da direnç gösteriyor çünkü sonuç alamıyor.

Terörle mücadele birimi oluşturup her gün başında duracak bir isim belirleyelim.

7 Haziran sonrası terör açısından da anlatılmalı. Sürecin nasıl bu hale geldiğini net bir şekilde anlatalım. Ayrıca, mesajlarımızda teröre karşı ne yapılacağı da anlatılmalı. Duruşumuz ciddi olmalı. Milletin derdiyle dertlenmemiz lazım.

HDP oyları plebisite doğru gidiyor. AK Parti’nin bölgede bir vekil çıkardığı yerler de tehlikede. Bu yüzden ağababaları ile oturmalıyız. Bu boyutu çözmeden kısır döngüye hapsoluyoruz. Çadırları basamayan devlet dünyaya meydan okuyor.

KONGRE KONUŞMASI VE SLOGAN TEKLİFLERİ

Kongrede “biz kimiz?” sorusuna kampanyada ise “ne yapacağız?” sorusunun yanıtı net bir şekilde vermeliyiz. 2009 yılından beri “Biz Birlikte Türkiye’yiz” mesajını kullanmıyoruz. Sadece spesifik alanlara yoğunlaştık. Birlik ve beraberlik vurgusuna ihtiyacımız var.

Ülkenin kronik sorunlarını AK Parti çözer imajını güçlendirelim. AK Parti tökezlediği için bunlar oluyor mesajını bunu dillendirmeden verelim. El verip güçlendirirsek, eski rahat günlere kavuşuruz diyelim. AK Parti’nin tam sınırda olduğu vurgusunu yapalım.

Sloganlarımız AK Parti’nin yeni konumlandırmasını etkili bir şekilde vermeli. AK Parti’nin hem halka hem de kendi teşkilatlarına bu sloganla güçlü bir mesaj vermesi lazım.

Bizim kullandığımız kavramlar (güç, millet,vs.) anlam kaymasına uğradı. İnsanların zihinlerine odaklanalım. Şu an herkesin bir alanı var, oradan diğerine küfrediyor. Biz kendimizi üst bir yerde konumlandıralım.

Vatandaş homojen bir kitle değil. Farklı gruplar ve farklı istekler var. Hitap edeceğimiz kitleleri belirleyip ona göre slogan seçiminde bulunmamız daha doğru olur. Özellikle gençlerdeki oyumuz çok düşük, o alanı kullanmalıyız.

Anketlerdeki geç oranı ve “soyumuz kuruyor” tabiri önemli bir veri. Sovyetik ve beylik lafları bırakalım. Orta Sınıf/Genç/Kadın/Sektörel temalra daha fazla ağırlık vermeliyiz. Slogandan ayrıca bir tazelenme mesajı da çıkmalı.

Maço ve yaşlı parti görünümden kurtulmamızı sağlayacak fikirlere ihtiyaç var.

Sigorta teması tutar ama “sigortası attı” teması da çok tutar. Tek başına iktidar talebi de seçmen nezdinde bir şantaj algısına yol açıyor. Tek başına iktidarın AK Parti’nin değil toplumun ihtiyacı olduğunu vurgulamalıyız.

Kongre konuşmasında sırasıyla koalisyon neden kurulamadı, terörle mücadele ile ilgili net bir yol haritası, medya yönetimi, etkili yönetim (yanlış yapanı hemen görevden alma) ve sorumluluğu yayma gibi mesajlar verelim.

Tespitleri test edip yol alalım. Profesyonelce iş yapıp amatörce davranalım. Herkesin anlayacağı dilden konuşalım. Oy verenin verdiği ama vermeyenin de rıza göstereceği bir format belirleyelim. Bu yüzden herkesi muhatap almamız lazım.

SÖYLEM SUNUMU

MEVCUT SÖYLEMİMİZİN ANALİZİ:

Bizi tanımlayan iki kelime: Korku ve Tahkim. Bu nasıl algılandığımızın da cevabı aslında. Biz kendi doğrularımızı ve inançlarımızı belli bir rasyonelite içinde açıklayarak sadece onları ön plana çıkarıyoruz. Başkalarının psikolojisini yok sayıyoruz. Bütün duygu, düşünce ve davranışlarımızla kendi haklılığımızı anlatıyoruz ama yönetmenin bir gereği olan anlamayı önemsemiyoruz.

Bir çok sosyolojik gerçekliği tek bir perspektifle değerlendiriyoruz.

Aşırı bir Devlet vurgusuna sahibiz. Adeta devlete tapınıyoruz.

Gazze, tarih, coğrafya, kader gibi terimlerle etki alanımızı daraltıyoruz. Bu şekilde bir çok kesimi kümenin dışında bırakıyoruz. Bu terimler aslında bizim ilgi alanlarımız, etki alanlarımızı boşlayıp ilgi alanlarımızı birincil gündem maddesi haline getiriyoruz.

NASIL ALGILANIYORUZ: