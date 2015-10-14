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Nokta'nın 'AKP Günlükleri' haberine erişim engellendi

Nokta, haberi alan diğer internet siteleri içinde erişim engelleme girişimi yapıldığını iddia etti

14 Ekim 2015 18:01

Nokta dergisinin “AKP Günlükleri” başlıklı kapak haberine erişim engellendi. Nokta dergisi, T24'ün de aralarında bulunduğu, haberi kullanan diğer haber sitelerinin linklerine engelleme girişimi başlattığını yazdı.

Nokta dergisinin bu haftaki kapağında yer alan "AKP Günlükleri" başlıklı haberde, 7 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren parti kurmaylarına ait olduğu iddia edilen özeleştirilerin de yer aldığı ifadelere yer verilmişti.  

 

AKP'nin seçim tutanağı: Erdoğan bize direktif versin ama sahaya inmesin, gerçek oyumuz yüzde 25, nefret artıyor, AKP'nin soyu kuruyor!

 

Haberin yayınlanmasının ardından,  AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, “hayal mahsulü ve kurgu” açıklaması yapmıştı.

Nokta dergisi, internet sitesinde söz konusu habere erişimin engellendiğini duyurarak, "partide tutanakları kimin sızdırdığı için geniş bir soruşturma açıldığını" yazdı.

Nokta, haberi alan diğer internet siteleri içinde erişim engelleme girişimi yapıldığını iddia etti.

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