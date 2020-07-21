AKP, sosyal medya teklifinin detaylarını açıkladı: 5 aşamalı yaptırım geliyor

Meclis'e sunulacak sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, günlük 1 milyondan fazla erişim sağlayan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurmasının zorunlu olacağını kaydetti. Zengin, temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 5 aşamalı yaptırım uygulanacağını, bu süreçte sırasıyla 10 milyon TL, 30 milyon TL idari para cezaları, reklam yasağı ve en son sulh ceza hâkimliği kararı ile yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verileceğini aktardı.

AKP’nin hazırlayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu sosyal medya düzenlemesinin Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin, bugün muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi.Teklifin içerine ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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"Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da bu konuya dair arayışlar var. Uluslararası hukukta bir çok ortak düzenlemeler var. Sosyal medya ile ilgili düzenleme henüz ortak bir aşamaya gelemedi. Biz bu düzenlemeyi yaparken şunu asla unutmamalıyız. Çok büyük ağ sağlayıcıların merkezi yurt dışında. Mali konularda bir muhataplık bulamıyoruz. Elbette bireysel olarak hakların ihlali durumunda hukukun gerekli adımı atamaması. Eğer buradan var olmak istiyorlarsa ülkemize ait hukuki, mali ve idari muhatap bulmak. Özel hayatında zarar gören, özel hayatın gizliliği ile ilgili ihlallere bir yaptırım gerekiyor. Sosyal medyadaki hakarete küfüre son vermeyi arzu ediyoruz.

Kanunla beraber yeni bir aktör katılıyor. Orada sosyal ağ sağlayıcı tanımı yapıyoruz. Bu ağ sağlayıcılarına da Türkiye'de bir temsilci oluşturmalarını istiyoruz. En önemlisi bir muhataplık oluşturmak istiyoruz. Örnekler ve uygulamalar konusunda istifade ederek bir çalışma yapmaya gayret ettik.

2007 yılında 5651 sayılı bir kanun var. Bazı maddelerine ilaveler ve değişiklik getiriyoruz. 1. madde sosyal ağ sağlayıcı tanımı yapıyoruz. Birinci maddede sosyal ağ sağlayıcının tanımını yapıyoruz. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluklar getiriyoruz. Bir temsilci oluşması. Gerçek kişi de olabilir tüzel kişi de olabilir. Gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olmalı.

Bir kişi mahkemeye gitmeden, kişilik haklarıyla ilgili bir ihlal düşünüyorsa bir başvuru mekanizması oluşturmak. 48 saat içinde olumlu olumsuz 48 saatte cevap vermeli.

Eğer temsilci bulundurulmazsa 5 aşamalı yaptırım süreci var. Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Kurul tarafından 10 milyon TL'lik idari para cezası olacak. 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha olacak. Temsilcisi olmayan Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek.'

Bu da yerine getirilmezse kurum başkanlığı sulh ceza hakimliğine başvurarak yüzde 50 bant daralma sonrasında ise yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bant daralma kararı verilirse erişim sağlayıcılar da 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacaklar.

Ağ sağlayıcısından zararın tazmini istenebilecek. Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak"

Gerekçe: Devletin taleplerine direnç göstermek

Teklifin genel gerekçesinde; “Kişilerin sosyal ağlara yönelik artan ilgisi, bu mecrada iş yapan aktörlerin sayısının artması ve bunların güçlenmesi sonucunu doğurmuştur. Sosyal ilişkilerin bu derli hızlanması ve çeşitlenmesi, kişilerin birçok probleme veya kişisel hakların ihlaliyle karşılanmasını beraberinde getirmiştir. Buna karşın sosyal ağ sağlayıcıların geniş çaplı kullanıcı sayıları ile kullanıcı verilerinden yararlanarak elde ettikleri milyarlarca dolar gelire rağmen, kişilerin haklarının korunması noktasında ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmaları geliştirmedikleri ya da etkin kullanmadıkları veyahut kullanıcıların ve devletlerin haklı taleplerine direnç gösterdikleri gözlemlenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Kanunun hazırlanma amacı ise “İnternet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması” olarak açıklandı.

Kanun teklifi ve gerekçesi şu şekilde: