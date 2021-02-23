AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar gözaltına alındı

AKP Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında resen soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar gözaltına alındı.

Şüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"

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