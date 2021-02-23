"Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" ve "Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" ifadeleri nedeniyle eleştirilen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum" dedi.

Cezaevinde "çıplak arama" yapıldığı eleştirilerini reddederek, "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" demiş, ardından da, "Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" açıklamasını yapmıştı. Zengin bu sözleri sebebiyle pek çok kesim tarafından eleştirilmişti. Zengin'e tepki gösterenlerden biri de Avukat Mert Yaşar olmuştu. Yaşar, sosyal emdyadan Zengin’e yönelik olarak, "Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı" demiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yargı organlarına, “Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" diye seslenmişti.

Altun’un çağrısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Altun gözaltına alınmıştı. Altun, ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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