AKP Grup Başkanvekili Elitaş'tan "lebaleb" kongre yorumu: Salgında iyiye gidiş görmüştük, yapılması gerekiyordu, yaptık

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının artmasında etkili olduğu ileri sürülen "lebaleb" kongrelere ilişkin olarak, "O günkü şartta yapılması gerekiyordu onu yaptık" dedi.

Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, pandemi tedbirlerine rağmen yapılan AKP kongreleriyle ilgili şunları söyledi: "Eskiden üç dört günlük kuluçka süresindeki yayılma hızı şu anda çok hızlı bir hale geldi. Çok yüksek olduğu dediğimizde yüzde 20'lere yaklaşmıştı. Şimdi 300 bin test yapıyor, 40 bin vaka sayısı çıkıyor. Aynı oran devam ediyor.



Test sayısı çoğaldığı için vaka sayısı da çok çıkıyor. Şu anda demek ki 500 civarında taşıyıcı insan var. Onun için kapanmaya ihtiyacımız var. Kongreleri yaparken salgında iyiye doğru gidiş şeklinde görmüştük süreci. Kongreler öncesinde test yaptırdık. Salgında etkisi ne kadar oldu? Eleştirilebilirler. O günkü şartta yapılması gerekiyordu onu yaptık."

Habertürk TV'de gazeteciler Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sorularını yanıtlayan Elitaş şu mesajları verdi:

"HSK'ya muhalefetten iki üyeyi uygun görüyoruz"

"HSK üye adaylarının doğrudan doğruya Cumhur İttifakı'nın önerileriyle değil mutabık kalacağımız muhalefetten iki üyeyi uygun görüyoruz. CHP ve İYİ Parti ile uzlaşma niyetimiz var. Biz siyasi parti grupları olarak sadece tavsiyede bulunabiliriz. Milletvekilleri arkadaşlarımız istediklerine oy verirler. Grup kararı almak mümkün değildir. Bugün uzlaştık diyelim. 4 sene sonra yapılacak seçimlerde yine teamül ortaya koymak gerekecek. Dayatma yerine uzlaşmayı getirelim diyoruz."

Tartışılan genelge: Emniyet görevlilerinin selameti için yapıldı

"Yaygın medyanın yerini sosyal medya alıyor maalesef. Gazetelerin yerini internet paylaşım ağları alıyor. Artık haberler saniyelik ulaşıyor. Gazeteler sadece köşe yazılarını okuyabilmek için geçerliliğini koruyabiliyor. Onun için haberleşme ağları dediğimiz çok etkin oluyor. Fakat kamuoyunu çok yanıltıcı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Görevini yapan polisle ilgili algı operasyonu yapıldığında emniyet görevini yapmaktan imtina edebilirler. Genelge kanuna dayalı olarak çıkarılır.



Emniyet teşkilatında çalışan görevlilerin görevini hakkıyla yapmalarının yolunun açılması lazım. ABD'de davadaki polis görüntülerinin infial uyandırmıştı. ABD'de emniyet güçlerinin adamın boynuna basması eleştirilmiyor. Zanlının boynuna basarak, boynunun kırılıp, nefessiz kalmasından dolayı ölmesi eleştiriliyor. Bana biri saldırıyor, bu saldıran kişiyi emniyet teşkilatı tarafından bertaraf etmesi gerekiyor. Önce rica edecek, lütfen diyecek, arkasından 'yapma' deyip gerekli tedbirleri alacak. Sonuçta bu emniyet görevlilerinin selameti için yapılmış bir durum."

"Mesela cumartesi pazar beyaz eşya satan yerler de kapalı"

"Bence haksız bir değerlendirme yapılıyor. Alkol konusuyla ilgili bugün bir televizyonda CHP genel başkan yardımcılarından birini dinledim. Diyor ki, 'bize öyle bir tuzak kuruyorlar ki, eğer bir 'niye alkol yasağını koydunuz' dersek, mübarek ramazanda CHP'nin algılanması için, milletin zihnindeki dinle alakalı pozisyonlarının netleştirmek için bir tuzaktır, onun için konuşmuyorum' ifadelerini kullanıyor.



Cumartesi Pazar günü Tekel ürünü satan bayiler kapalı. Büyük marketler açık ve tekel ürünleri satıyordu. Bu da haksız rekabeti ortaya çıkarıyordu. Dün İçişleri Bakanımızla konuştum, mesela cumartesi pazar günü züccaciye, beyaz eşya satan yerler kapalı. Büyük marketlerde televizyon var, çatal kaşık, tencere tava var. İnsanların içki içme güdülerine engel oluyorsunuz değerlendirmesi haksız bir değerlendirme.



Esnaf bize züccaciye kısmı da kapansın, sadece peynir, zeytin, şarküteri kısımları açık olsun. Çünkü bana gelecek müşteri oraya gidiyor' diyor."

"Erken seçim tartışması: Başkanlık sisteminde problem yok, alışma aşamasındayız"

"Erken seçim Meclis'teki 360 milletvekilinin partilerinden bağımsız olarak isterse olur. Şimdi tablo ortada en güçlü olduğumuz dönemde yüzde 53 oy aldık. 296 AK Parti'den 50 milletvekili MHP'den çıktı. Yarın seçim yaptığımızda 400 milletvekili çıkaracak halimiz yok. Anayasa'yı değiştirmek için 400 milletvekiline ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası için her türlü fedakârlık üzerine kurulmuş.



Bütün anketlerde açık ara öndeyiz, birinci partiyiz. Biz sistemi Türkiye'nin idari yapısına uygun olacağı için değiştirdik. 1960'dan itibaren koalisyonlu Türkiye'nin atak yapamadığını gördük. Sistem içerisindeki adaptasyon konusunda bazı problemler var. Başkanlık sisteminde problem yok.



Nasıl eski alışkanlıkları değiştiremiyorsanız, şu anda biz alışma aşamasındayız. Başkanlık sistemi idari yapısı yönünden en önemli sistemlerinden biridir. Biz şu anda mekanik parçaların birbirine uyum sağlamaları için ortaya çıkan seslerin akordu için çalışıyoruz."