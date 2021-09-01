AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Her şey tabii ki dört dörtlük olmayabilir ama sorunları aşma iradesi yine bizde var

Çanakkale'de CHP'den AKP'ye geçen üyelerin rozetlerini takan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan "Her şey tabii ki dört dörtlük olmayabilir; ancak hepsini aşma iradesi yine bizde var. CHP'den üç kıymetli arkadaşımızın AK Parti saflarında yer alması gösteriyor ki hâlâ bu ülkenin en büyük gücü, hâlâ bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü AK Parti'nin kendisidir"

Çanakkale’de CHP’den AK Parti'ye geçen Geyikli Belediye Meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP parti üyesi Naci Sarı'ya parti rozetlerini AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan taktı.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, CHP'den AK Parti'ye geçen meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP Parti üyesi Naci Sarı'nın parti binasında rozetlerini AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan taktı.

Grup Başkanvekili Bülent Turan, parti binasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan 3 arkadaşımızın AK Parti saflarında görev alma kararlarından dolayı çok büyük bahtiyarlık duyduk. Bizler seçim olmamasına rağmen yaz döneminin tümünü milletimizle geçirmeye karar vermiş insanlarız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte köy köy, kasaba kasaba dolaşmayı, hemşehrilerimizin derdini dinlemeyi bir görev haline getirdik" dedi.

Ziyaretler sırasında partinin eksiklikleri konusunda vatandaşların kendilerini uyardığını söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Her şey tabii ki dört dörtlük olmayabilir; ama bugün Geyikli’mizde küçük bir belde olmasına rağmen, doğalgaz töreni yapılıyorsa, doğalgaz getiriyorsak bunların ne kadar kıymetli iş olduğunu milletimiz görüyor. Konjonktürel sorunlarımız var, Afganistan kaynaklı, Suriye'den kaynaklı. Göç yolları üzerindeyiz, ancak hepsini aşma iradesi yine bizde var. Bizler çok büyük sorunları aşmış, daha da büyük sorunları aşabilecek kapasitedeyiz. Güçlü bir kaptanımız, liderimiz var. Duruşuyla, tecrübesiyle, tüm dünyadaki konumuyla bambaşka bir yerdeyiz. O yüzden hem anketler hem kamuoyundaki bizim kendi tespitlerimiz, ziyaretlerimiz gösteriyor ki, hem de bugün CHP'den üç kıymetli arkadaşımızın AK Parti saflarında yer alması gösteriyor ki hâlâ bu ülkenin en büyük gücü, hala bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü AK Parti'nin kendisidir. Hem ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin hem 84 milyonun kardeşliğinin temsilcisi, en güzel iddialısı AK Parti"