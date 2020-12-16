AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Altay Tankı'nın seri üretimi Almanya yükümlülüklerini yerine getirmediği için gecikiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının satıldığı iddialarıyla ilgili, "Ne arazinin, ne fabrikanın, ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir. Bunlar yalan, iftiradır" dedi. Akbaşoğlu ayrıca üretim konusunda Almanya'yı eleştirerek; Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için geciktiğini ifade etti.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin tank palet fabrikasına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Akbaşoğlu, yargı kararları ve resmi açıklamalara rağmen CHP'nin sürekli gündeme taşıdığı tank palet fabrikasına ilişkin iddiaların yalan ve asılsız olduğunu söyledi.

"25 yıl süreyle BMC firmasına devri yapıldı"

Altay tankının üretim sürecini anlatan Akbaşoğlu, bir Türk firmasının Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasında 5 adet prototip ürettiğini ve ardından seri üretime geçilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Firmayla konuşulduğunda 250 adet Altay tankı üretimi için 7 milyar avro teklifi söz konusu olunca devlet, ihale kanunu çerçevesinde tam rekabet koşullarını uygulamak suretiyle Altay Tankı seri üretimi için ihale açtı. Bu ihaleye; biri ABD ortaklı, biri İngiliz ortaklı, biri de Katar ortaklı toplam 3 firma girerek teklif verdi. 3.5 milyar avroluk teklifiyle bu ihaleyi BMC aldı. Altay tanklarının seri üretimi için düğmeye basıldı. Sakarya Karasu'da bu tankların üretileceği fabrikaların yapılması düşünülürken, ordumuzun acil tank ihtiyacı nedeniyle daha önce prototipi üreten şirketin kullandığı Sakarya Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası'nın bu seri üretim için kullanılması noktasında, mülkiyeti devlette kalmak şartıyla 25 yıl sürüyle BMC firmasına devri yapıldı. Asla ve asla ne arazinin, ne fabrikanın, ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir. CHP'nin, 50 milyon dolara fabrikanın satıldığı iddiaları doğru değil. Bunlar yalan, iftiradır"

"Başka seçeneklerle yolumuza devam edeceğiz"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayana Akbaşoğlu, proje kapsamında Türk ordusuna şu ana kadar kaç tankın teslim edildiğiyle ilgili, "Bileşenlerden oluşan bir proje. Farklı farklı ayakları var. Almanya 'Ben kendi yükümlülüklerimi yerine getirmeyeceğim. Türkiye, daha da güçlenecek. Milli tankı olacak. Dolayısıyla ben yükümlülükleri yerine getirmiyorum' deyince o zaman iş aksıyor. Başka seçeneklerle yolunuza devam etme durumundasınız" dedi.

Projenin geciktiğini ancak rafa kalkmayacağını belirten Akbaşoğlu, biraz gecikerek de olsa Altay tankının seri üretiminin gerçekleştirileceğini ve Türk ordusuna teslim edileceğini söyledi.