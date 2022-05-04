AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Kafkaslar ’da, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da yaşayan 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketinde Erzincan Belediyesince düzenlenen bayramlaşma programına katılarak hemşehrileriyle bayramlaştı. Bayram ve ramazan günlerinin kardeşlik ve dostlukların daha da arttırılacağı günler olduğunu belirten Yıldırım, “Bugün hamdolsun ülkemizin tamamında 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile 492 bin kilometrekare mavi vatanımızda ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Huzur ve güven içinde vatandaşlarımız yaşıyor, bu büyük bir nimet" dedi.

"Bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok"

Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığının altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "İbn-i Haldun, 'Coğrafya kaderdir.' demiş. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz. Ayrıca Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da yaşayan 1,5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok. İçeride ve dışarıda ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı amansız mücadelemiz bugün de yarın da kararlılıkla devam edecektir."

Yıldırım, dünyanın büyük sıkıntılardan geçtiğini, salgından ve Ukrayna-Rusya savaşından, Orta Doğu'da, Libya'da, Yemen'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen istikrarsızlar nedeniyle insanlığın büyük bedel ödediğini vurgulayarak, "İnsanlar memleketlerini, yerlerini yurtlarını terk etmek, başka yerlere göç etmek mecburiyetinde kalıyor. İşte bu şartlar altında bizim Türkiye'de bu sıkıntıların üstesinden gelmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Bütün bunlar geride kalacak. Daha güzel günleri elbette beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz ve birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz." dedi. (AA)