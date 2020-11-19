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Bacağı kesilen köpekle ilgili STK'lar ve siyasetçiler harekete geçti: Hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız

19 Kasım 2020 11:53

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Havza ilçesinde iki bacağı kesilmiş halde bulunan köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirterek "Söz konusu vahşete sebep olan, insanlıktan nasibini almayan vicdansızların tespit edilerek hak ettikleri cezayı alması konusunda hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız" ifadesini kullandı. AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent de "Ferdinand'ın çiftliğine götürüp yaşatmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

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