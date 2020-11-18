Samsun'da yavru köpek, iki bacağı kesilmiş halde bulundu!

Samsun'da ön iki bacağı kesilmiş halde yavru bir köpek bulundu. Özel bir hayvan kliniğine getirilip, ameliyat edilen yavru köpeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.