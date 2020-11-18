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Samsun'da yavru köpek, iki bacağı kesilmiş halde bulundu!

18 Kasım 2020 17:57

Samsun'da ön iki bacağı kesilmiş halde yavru bir köpek bulundu. Özel bir hayvan kliniğine getirilip, ameliyat edilen yavru köpeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. 

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