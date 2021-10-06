AKP Genel Başkan Yardımcısı: Muhalefet, medya dedikleri, iletişim dedikleri gayri nizami harp usulleriyle iktidarın üzerine geliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yarın başlatacakları liderlik okulunda 93 bin teşkilat üyesine eğitim vereceklerini söyledi. AKP'li Şen, muhalefete de yüklenerek, "Medya dedikleri, iletişim dedikleri ve siyasal iletişim dedikleri ve sosyal medya dedikleri ama aslında gayri nizami harp usulleriyle yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların hepsinin ne olduğu tek tek görülecek. Nasıl püskürtüleceğini de beraberce eğitimlerimizde aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Şen, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Şen, yarın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile eğitim programına başlayacaklarını belirterek, ana kademe, kadın ve gençlik kollarından toplam 93 bin kişiye "Liderlik Okulu" programında eğitim vereceklerini söyledi.

"Muhalefet gayri nizami harp usulleriyle iktidarın üzerine geliyor"

Şen, gayri nizami harp şeklinde iktidarın üzerine gelindiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış bir kısım mihraklarla ortak çalışmalar, ortak usullerle ve yöntemlerle siyaset dedikleri, muhalefet dedikleri, medya dedikleri, iletişim dedikleri ve siyasal iletişim dedikleri ve sosyal medya dedikleri ama aslında gayri nizami harp usulleriyle yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların hepsinin ne olduğu tek tek görülecek. Nasıl püskürtüleceğini de beraberce eğitimlerimizde aktaracağız."

Eğitim programlarında ilk dersin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacağını aktaran Şen, "Cumhurbaşkanımızın, muhteşem hitabeti ile muhteşem liderliğini bir daha büyük bir coşkuyla önümüze sereceği bir eğitim süreci başlıyor." dedi. (AA)