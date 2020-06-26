AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Yeşil top uygulamasına teşekkür etmeliler, hakareti ve küfrü görünür kıldı

'Sosyal Medya Etik Kuralları’ doğrultusunda başlatılan 'yeşil top' uygulamasına son verildiğini duyuran AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Uygulamaya teşekkür etmeliler, hakareti ve küfrü görünür kıldı" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Ünal, “40 günlük bir çalışmaydı, bitti. Amacımız dezenformasyonu, hakareti, küfrü görünür kılmaktı. Bence yeşil küreye teşekkür etmeliler. Yeşil küre hepsini görünür kıldı. ‘Mahir Ünal sosyal medyayı düzenlemeye çalıştı’ iddiası doğru değil, tüm amacım farkındalık yaratmaktı” açıklamasını yaptı.

Fırat yazısında, "Dijitalleşme ve bunun salgınla birlikte daha da hızlanması günlük hayatları değiştirdiği gibi, siyaseti, siyasetin dilini de değiştiriyor. Z kuşağı olarak tabir edilen 7 milyona yakın seçmen 2023’te ilk kez oy kullanacak. Mahir Ünal, salgın sürecinde kuşakların nasıl vakit geçirdiğinin de araştırıldığını söyledi. Genç seçmenin oy verme davranışında yeni medya düzeni en temel faktör. En büyük tehlike ise seçmenin dijital ortamda manipüle edilme ihtimali. Diğer yandan Z kuşağının tamamen dijital ortamda olması, diğer kuşaklarda da bu oranın artması, siyasi partilerin seçmene ulaşma yöntemlerini değiştirmesine yol açıyor. AK Parti Dijital Medya Takip Sistemi’nde hem sosyal ağlardaki popüler konular/talepler belirleniyor, hem de oluşturulan stüdyo ile siyasetçilerden içerik oluşturması isteniyor. Belli ki önümüzdeki süreçte siyasetçiler, televizyonlardan daha çok dijital dünyadaki yayınlarda seçmenin karşısına çıkacaklar." ifadesini kullandı.

AKP'li Ünal uygulamanın sona ermesine karşın bir süre daha 'yeşil top' simgesine sosyal medya hesabında bir süre daha yer vermişti.

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TIKLAYIN | Projenin sonlandırıldığını duyurmuştu; AKP'li Mahir Ünal'ın 'yeşil top' simgesini profilinden kaldırmadı