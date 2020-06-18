Projenin sonlandırıldığını duyurmuştu; AKP'li Mahir Ünal'ın 'yeşil top' simgesini profilinden kaldırmadı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, ‘Sosyal Medya Etik Kuralları’ doğrultusunda başlatılan 'yeşil top' uygulamasına son verildiğini açıkladı. Ünal'ın açıklamasına rağmen 'yeşil top' simgesini Twitter hesabından kaldırmaması dikkat çekti.

Uygulamanın sona erdirilmesinin ardından AKP'li pek çok isim profillerinden 'yeşil top' işaretini kaldırdı.

AKP'li Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kamuoyunda sık sık eleştirilen 'yeşil top' uygulamasının bitirildiğini duyurdu. "1 Mayıs 2020 tarihinde başlattığımız “Etik Farkındalık” çalışması “Dijital Farkındalık” çalışmamızın 10 Haziran 2020’de başlaması ile sona ermiştir." ifadelerini kullanan Ünal şunları kaydetmişti.

"40 gün süren “Etik farkındalık” çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız “Yeşil Küre” görevini başarıyla tamamlamıştır. Hakareti, küfürü, saldırganlığı, kısaca etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağlamış ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturmuştur. Bu amaçlarla kullanılan “Yeşil Küre” üzerinden “Etik Farkındalık” çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak “Etik Farkındalık” çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim."