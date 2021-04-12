AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Âlâ: Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki apolet sayısı amirallerin omuzlarındakilerden fazla

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, 103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi ve “sarıklı general” konusunda yayımladıkları bildiriye ilişkin olarak, “Bu açık bir muhtıradır, tartışılır bir tarafı yok” dedi. CHP'nin tutumuna yönelik de eleştiride bulunan Âlâ,, "Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki apolet sayısı amirallerin omuzlarındakilerden fazla. CHP milletsiz iktidar arayışından vazgeçmiyor" ifadesini kullandı.

Kanal7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında konuşan Efkan Âlâ, "Bu bildirinin tartışılır tarafı yok Bu tür girişimlerle Ak Parti öncesinde sonuç aldılar. Muhtıra sonrası milletvekilleri istifa etti. Bu bildiri ile sonuç alamamış olmaları muhtıra içeriğini değiştirmez. Aynı hevesin peşindeler... AK Parti net bir duruş sergilediği için amacına ulaşamadı" dedi.

Âlâ, "Her önlerine geleni irtica adına istedikleri kişiye ordudan atabiliyorlardı. Bunların zamanında FETÖ orduya yuva yaptı... Bir suç yazılıyorsa, kanun bunun alt başlıklarını yazmalı. Orduda 15 Temmuz sonrası çeşitli reformlar gerçekleşti, bu düzenlemelerin sonuçları çok açık. Savunma sanayisi dikkat çeken bir noktaya geldi. SİHA'lar savaşın seyrini değiştirdi. Suriye, Irak ve Libya'daki başarı bu reformlar sayesinde gerçekleşti. Türkiye uzun dönemdir, uluslararası çıkarlarını kendi sınırları dışında sağlayabilen bir imkana kavuştu. Hükümet karar veriyor ama sahada bu kararı uygulayabilecek bir TSK oldu" diye konuştu.

Âlâ, "Şimdi muhtıraların yanında bir tek CHP kaldı. Kendilerine çeki düzen verip artık demokrasinin yanında durmaları gerekmelidir. Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki apolet sayısı amirallerin omuzlarındakilerden fazla. CHP milletsiz iktidar arayışından vazgeçmiyor. Sahte gündem söylemleri, ilkokul muhakeme seviyesinde ifadeler..." yorumunu yaptı.