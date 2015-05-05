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AKP Genel Başkan Yardımcısı: Demirtaş'ın Kabe'yle ilgili açıklaması dil sürçmesi, kastı o değildir

'Siyasetçiler bazen heyecanlanıp, maksadını aşan sözler ortaya koyabiliyor'

05 Mayıs 2015 18:22

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın Kabe ile ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını düşündüğünü söyledi. Kurtulmuş, siyasetçilerin bazen dilinin sürçtüğünü, Demirtaş’ın bu sözlerini de bir dil sürçmesi olarak gördüğünü belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılması gerektiğini belirtmek için yaptığı, "Müslümanlar Kabe'ye giderler hacı olmak için, Museviler Kudüs'e giderler. Onun dışında hiçbir yerde onu yapamazsanız. Dini bir inanç açısından söylemiyorum ama işçi açısından da Taksim olmazsa olmaz bir yerdir" açıklaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından meydanlarda eleştiri konusu yapılırken Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan farklı bir değerlendirme geldi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün “Afet Yönetiminde İşbirliği Çalıştayı”nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, “Demirtaş’ın 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Taksim’i Kâbe’ye benzeten açıklamaları vardı. Siz neler söyleyeceksiniz” sorusu üzerine, siyasetçilerin bazen dilinin sürçtüğünü, Demirtaş’ın bu sözlerini de bir dil sürçmesi olarak gördüğünü belirtti.

Kurtulmuş, “Herhalde Sayın Demirtaş’ın böyle bir şey kastetmemiş olması lazım. Bu memlekette 77 milyon vatandaşımızın hepsi bu milletin Kabesinin neresi olduğunu bilir. Bu milletin Kabesi konusunda hiçbir tartışmayı millet yaşamaz, hiçbir tartışmanın yaşanmasına da müsaade etmez” dedi. Kurtulmuş “Siyasetçiler bazen heyecanlanıp, maksadını aşan sözler ortaya koyabiliyor” dedi.

 

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