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Kur'an-ı Kerim'li pastadan önce Kâbe pastası yenmiş

Tokat'taki Kur'an-ı Kerim tasarımlı pastadan önce de Tekirdağ'da Kâbe pastası kesilmiş

24 Nisan 2015 11:08

Tokat’ın Zile ilçesinde müftülüğün Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde üzerinde Bakara Sûresi bulunan Kuran şeklinde bir pasta kesmesinin ardından Tekirdağ’da da hac ve umre organizasyonu yapan bir şirketin 2013 yılında AKP İl Başkanı Ahmet Kambur’un da katılımıyla Kâbe şeklinde pasta kestiği ortaya çıktı.

Ali Osman Önder’in Haberimsen gazetesinde yayımlanan haberine göre, 2013 yılında hac ve umre organizasyonu düzenleyen bir firmanın açılışında dönemin Tekirdağ AKP İl Başkanı, eski Tekirdağ AKP Milletvekili ve AKP il yönetim üyesi Ahmet Kambur, eski Hayrabolu AKP Belediye Başkanı aynı zamanda Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Şenol Çelikayar ve firma sahibi Ramazan Özsarı’nın katılımıyla Kâbe şeklinde pasta kesildi.

Kamuoyunda daha önce de Tokat’ın Zile ilçesinde Kuran şeklinde pasta kesilmesi, Üsküdar’da Kâbe maketi, Tuzla’da 'Hicret parkuru' gündeme gelmiş, eleştiriler üzerine Üsküdar'daki Kâbe maketi kaldırılmıştı.

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