AKP Elazığ İl Başkanı ikinci kez Koronavirüs'e yakalandı

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur'un Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ağustos ayında Koronavirüs'e yakalanan Yıldırım, tedavisinin ardından 22 Eylül tarihinde AKP Elazığ İl Başkanlığı'na atanmıştı. Testinin tekrar pozitif çıkmasının ardından izole olan Yıldırım'ın tedavisinin evinde devam edeceği belirtildi.

Meclis Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı da Koronavirüs oldu

Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı AKPli İbrahim Şerbet'in de perşembe günü Ankara'da gerçekleşecek olan AKP İl Başkanları toplantısı öncesinde yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

Şerbet ve Yıldırım'ın yanı sıra, AKP Elazığ Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Gülersem Çopur'un da Koronavirüs testi pozitif çıktı. Çopur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.