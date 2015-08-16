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AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'na bombalı saldırı

Patlamanın olduğu bina önünde polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı

16 Ağustos 2015 02:35

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, AKP İl Başkanlığı'na ses bombalı saldırı düzenlendi. Bina önünde bekleyen polislerden birisi, patlayan bombanın parçalarının ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olay Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan AKP  Diyarbakır il Başkanlığı binası önünde meydana geldi. Zırhlı araç ve çevik kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu bina önüne arka taraftan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, el yapımı 2 adet patlayıcı madde attı.

Bombalardan birinin patlaması üzerine bina önünde bekleyen bir polis memuru yaralandı. Polis memurlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı polis memuru bölgeye gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın olduğu bina önünde polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Bomba imha uzmanlarının sevk edildiği bölgede yol trafiğe kapatılırken ekipler delil topladı.

Öte yandan, parti binasına saldırının ardından durumu öğrenen AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ile yöneticiler gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

 

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