Diyarbakır’da hendek kazan PKK’lılarla çatışma; 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da hendek kazarak yolu trafiğe kapatan PKK’lılar gece yarısı güvenlik güçleriyle çatıştı. Olaylar sırasında 29 yaşındaki gösterici Şaban Çelik öldü.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki bazı sokaklar PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri tarafından hendekler kazılarak yollar trafiğe kapatıldı. Yolu trafiğe açmak için geceyarısı bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilmesi üzerine olaylar çıktı.



Hendekleri kapatıp, yolu trafiğe açmak isteyen polis ekiplerine saat 01.30 sıralarında PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, gösterici olduğu belirtilen Şaban Çelik, yaralandı. Çelik, olay yerine gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.