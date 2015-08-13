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Diyarbakır'da bir sene sonra yine bayrak indirildi

Bayrağın yerine PKK flaması asıldı

13 Ağustos 2015 20:24

Diyarbakır Lice'deki 2.Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağını indirilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, bugün Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ndeki bir sağlık merkezindeki bayrak indirildi. PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyeleri, indirdikleri Türk bayrağı yerine PKK flaması taktı.

Lice'de indirilen bayrakHürriyet'te yer alan habere göre, Silvan’ın Selahattin, Tekel ve Mesçit mahallerinde sokak ve caddelere hendek kazıp, barikatlarla kapatan ellerinde uzun namlulu silah bulunan PKK’lılar yoldan geçen araçlardakilere kimlik kontrolü yaptı. Dün gece olay yerine gelen polis ekiplerine molotof atıp, ve uzun namlulu silahlarla ateş açan eylemcilere polisler de karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gündüz de yolları kapatan PKK’lılar, gelen polis ekipleriyle sık sık çatışmaya girdi.

Sağlık Merkezi'ndeki Türk Bayrağı'nı indirip PKK flaması astılar

 

Grup, Tekel Mahallesi’nde bulunan 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin bahçesinde direkteki Türk Bayrağı’nı indirip yerine PKK flaması astı. Olaylar nedeniyle de Sağlık Merkezi’ne bugün görevlilerin gitmemesi nedeniyle hizmet verilmediği belirtildi.

 

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