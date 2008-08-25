AKP Dişli'yi gündemine alıyor

AKP yönetiminin, Silivri'deki bir arsaya imar izni çıkarılması için 1 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edilen AKP Genel Başkanı Yardımcısı Şaban Dişli hakkındaki suskunluğu sona eriyor. Kamuoyunda, hatta hükümete yakın bazı gazete yazarlarında bile rahatsızlığın artması üzerine, AKP yönetimi harekete geçme kararı aldı.

Alınan bilgilere göre, Başbakan Tayyip Erdoğan iddiaların araştırılması yönünde parti yönetimine bir süre önce talimat verdi, bunun üzerine konuyla ilgili bir milletvekili görevlendirildi. Görevlendirilen milletvekilinin, söz konusu 1 milyon doların nereye, kime, ne amaçla verildiği iddialarını araştıracak. Görevli milletvekilinin hazırlayacağı rapor, bu hafta içinde toplanması beklenen AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görüşülecek. MYK'da iddialarla ilgili bilgi verecek olan Dişli'nin, parti yöneticiliğinden istifa etmesi bekleniyor.



Mesaj mı verdi!



Başbakan Erdoğan'ın, önceki gün memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yaptığı konuşmada, "Yetim hakkı yiyeni aramızda barındırmayacağız" demesi de, Dişli'yle ilgili harekete geçileceği yönünde bir mesaj olarak algılandı.



Ne kadar ciddiler



Erdoğan'ın yukarıdaki sözlerine karşın, kendisi ve 52 AKP'li milletvekili, aralarında 'yetim hakkı yemek de dahil' pek çok suçlama nedeniyle dokunulmazlık zırhı yüzünden yıllardır yargılanamıyor. Yargıçların, milletvekillerinin yargılanması için Meclis'e gönderdiği fezlekeler, sürekli erteleniyor, tozlu raflara kaldırılıyor.



Suç dosyaları bekliyor



Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının dağılımında 21 DTP milletvekilinin 110 dosyası, 18 CHP'linin 29 dosyası ve 1 MHP'linin 3 dosyası bulunuyor. 52 AKP'li vekile ilişkin dokunulmazlık dosyalarının sayısı ise 79. Başbakan Erdoğan hakkında görevi ihmal, zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrakta ve kayıtlarında sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçlamalarından 4 ayrı dosya bulunuyor.



Suçlamalar ağır



AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ise basın yoluyla halkı sınıf, din, ırk, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek suçlamasından bir dosyası rafta beklerken, ihaleye fesat karıştırmak, zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrakta ve kayıtlarında sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmakla suçlanan AKP Genel Sekreteri İdris Naim Şahin de dokunulmazlığı nedeniyle hakim karşısına çıkarılamıyor.

Diğer bazı AKP'li bakan ve milletvekilleri hakkındaki suçlamalar da şöyle:

Kemal Unakıtan (Maliye Bakanı): Vergi Usul Yasası'na muhalefet.

Mehdi Eker (Tarım ve Köyişleri Bakanı): Hukuka aykırı işlemlerden sorumlu olmak.

Abdulkadir Aksu (Eski İçişleri Bakanı - İstanbul Milletvekili): Özel evrakta sahtecilik ve Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet.

Akif Gülle (Amasya Milletvekili): Devlet İhale Yasası'na muhalefet.

Asım Aykan (Trabzon Milletvekili): Mahkeme kararlarına uymamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Ahmet Koca (Afyon Milletvekili): Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik.

Soner Aksoy (Kütahya Milletvekili): Basın yoluyla hakaret.

Mehmet Sekmen (İstanbul Milletvekili): Bir kısım kooperatiflere usulsüz arsa tahsis etmek.

Müfit Yetkin (Şanlıurfa Milletvekili): Evrakta sahtekarlık ve kamu kurumunu dolandırmak, Vergi Usul Yasası'na muhalefet.

Emin Tutan (Bursa Milletvekili): Özel evrakta sahtecilik.

Ali Temur (Giresun Milletvekili): Özel evrakta sahtecilik.

Özkan Öksüz (Konya Milletvekili): Dolandırıcılık, özel evrakta sahtecilik, Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet.

Hüsnü Ordu (Kütahya Milletvekili): Görevli memura hakaret ve tehdit.

Zeyid Aslan (Tokat Milletvekili): Kooperatifler Yasası'na muhalefet.

Mikail Aslan (Kırşehir Milletvekili): Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrakta ve kayıtlarında sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek.











