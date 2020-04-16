AKP'den, "Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam görevden alındı" iddiasına açıklama

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın görevinden alındığına ilişkin haberleri yalanladı.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam’ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sn. Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir."

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