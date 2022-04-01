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Politika

AKP'den istifa eden 412 kişi İyi Parti'ye geçti

Antalya'dan 100 kişi daha AKP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılmıştı

01 Nisan 2022 10:58

İyi Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, AKP'den istifa eden 412 kişinin İyi Parti’ye geçtiğini duyurdu.

İyi Parti Antalya İl Binası'nda düzenlenen törende, partiye yeni katılanların rozetlerini takıldı. Başaran, sosyal medya hesabından "AKP Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Batıgan Aşireti'nden Mehmet Tayfur beraberindeki 412 kişiyle birlikte partimize katıldı. Emeklerinden dolayı partilimiz Yusuf Öztürk, Mine Fidan, Mehmet Ali Erdoğdu ve Ahmet Fırathan'a teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener önderliğinde; ruhumuzda Cumhuriyetimizin izleri, kalbimizde Ata’mızın sözleri, Milletimizle omuz omuza iktidara yürüyoruz!" açıklamasını yaptı. 

Geçen günlerde de Antalya Döşemealtı ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP Belediye Başkan adayı olan Emre Afacan, beraberinde 100 kişi ile birlikte İyi Parti'ye katılmıştı.

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