AKP'den istifa eden 15 kişi Gelecek Partisi'ne geçti

Mardin’in Kızıltepe ilçe Kadın Kolları Başkanı Emine Göktaş ve beraberindeki 14 kişi AKP'den istifa ederek Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi'ne geçtiler.

AKP'den çeşitli nedenlerden dolayı istifa eden AKP'li yönetici ve üye, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne geçmeye devam ediyor. Mardin'in AKP Kızıltepe Kadın Kolları ilçe Başkanı Emine Göktaş ile beraberindeki 14 üye ve yönetici, partilerinden istifa ederek Gelecek Partisi'ne katıldı.

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“İstifalar devam edecek”

Sözcü gazetesine konuşan Gelecek Partisi Mardin İl Başkanı Emin İlhan, AKP’deki istifaların ileri günlerde daha da artacağını belirterek, “Partililer bir gereksinim için doğar AK Parti ilk süreçlerinde Güneydoğu'da güzel bir oy aldı. Millet HDP'nin haricinde kendilerini temsil edecek bir parti olarak gördü. Ama son dönemlerde AK Parti MHP'ye dönüştü. Güneydoğu'da MHP siyasetine karşı bir tutum var. AK Parti'nin MHP'yle olan yakınlaşmasından dolayı partilerinden kopuşlar çok olacak. Ekonomik krizden dolayı vatandaşların birçoğu yeni söylemleri olan siyasi partilere ilgi gösteriyor. Vatandaşlar bu umudu Gelecek Partisi’nde gördüğü için partimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. AK Parti yönetiminde olan birçok kişi şu anda istifa etme aşamasında. Gördüğümüz kadarıyla gerek ilimizde, gerekse bölgede AK Parti'den istifaların daha da fazla olacak” dedi.

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