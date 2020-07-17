AKP’li belediye meclis üyesi istifa etti: Partimizin icraat makamlarına bir şekilde nüfuz etmiş kişiler...

Balıkesir Altıeylül’de AKP’den Belediye Meclis Üyesi olan Murat Adısanoğlu, "Partimizin icraat makamlarına bir şekilde nüfuz etmiş kişiler, bu davanın gerçek neferlerini ikinci plana atmaya, hatta baskı kurarak itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ülkemize olan hizmet aşkımız bu ve benzeri olaylar yüzünden, buna sebep olan kişiler yüzünden asla ve asla bitmeyecektir" diyerek istifa etti.

özcü’de yer alan habere göre Adısanoğlu, istifasında parti içindeki usulsüzlüklerin ve yapılan yanlışların etkili olduğunu söyledi.

Adısanoğlu’nun istifa açıklaması şöyle:

"2001 yılından bu yana Balıkesir’de kurucuları arasında yer aldığım, il ve ilçe yönetimleri başta olmak üzere partimizin her kademesinde, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya özen gösterdim. Başta Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve ülkemize hizmet davasına hep sahip çıktık. Geldiğimiz bu son süreçte gördüğümüz usulsüzlükler, yapılan yanlışlar, haksızlıklar ve benzeri olaylar, şahsımı ve benim gibi düşünen arkadaşlarımı hizmet üretemez hale getirmiştir.

“Makamlara bir şekilde nüfuz etmiş kişiler..."

Partimizin icraat makamlarına bir şekilde nüfuz etmiş kişiler, bu davanın gerçek neferlerini ikinci plana atmaya, hatta baskı kurarak itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Ülkemize olan hizmet aşkımız bu ve benzeri olaylar yüzünden, buna sebep olan kişiler yüzünden asla ve asla bitmeyecektir.

Bu uzun soluklu süreçte ülkemize ve Balıkesirimize beraber hizmet etme şansı bulduğum tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, gördüğüm lüzum üzerine kuruluşundan bu yana üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettiğimi tüm Balıkesir kamuoyuna saygıyla duyururum."