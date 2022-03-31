AKP'den CHP'ye geçen Cevdet Nasıranlı'nın 4 yıllık polis koruması iptal edildi

AKP'den CHP’ye geçen Cevdet Nasıranlı için, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle 2017’den bu yana uygulanan koruma kararı kaldırıldı.

AKP'de uzun yıllar siyaset yapan, 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı törenle Ocak 2022 sonunda CHP'ye geçti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında koruma kararı uygulanan Nasıranlı’ya 28 Mart 2022 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazı geldi ve koruma kararının kaldırıldığı bildirildi.

Nasıranlı, ölüm tehditleri nedeniyle açılan soruşturma tamamlanmadan, bu soruşturma uyarınca verilen koruma kurulu kararının kaldırılmasını “hukuksuz” ve “siyasi” karar olarak nitelendirdi.

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