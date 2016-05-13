AKP delegeleri, temayül yoklaması için Ankara'ya çağrıldı

Ahmet Davutoğlu'nun, AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakmasının ardından başlayan olağanüstü kongre süreciyle ilgili olarak parti delegeleri, temayül yoklaması için Ankara'ya çağrıldı. Pazartesi ve Salı günü yapılacak yoklamasa, delegelere "Başbakan olarak kimi görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltilecek.

Karar'da yer alan habere göre; AKP tarafından delegelere gönderilen yazıda, Pazartesi ve Salı günleri yapılacak temayül yoklamasına davet edildi. Karar Gazetesinin edindiği bilgiye göre, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak temayüle, kurucu üyeler, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, il ve ilçe teşkilat başkanları katılacak.

17 Mayıs Salı günü saat 13.00'te yapılacak temayüle ise sadece milletvekilleri katılacak. Temayüle katılacak partililere “Başbakan olarak kimi görmek istiyorsunuz?” sorusu yöneltilecek. Partililer, başbakan olmasını istediği ismi yazacağı kağıdı, kurulacak sandığa atacak. Tasnif işlerinin ardından çıkacak sonuç, değerlendirildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.