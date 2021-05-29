AKP'de Süleyman Soylu krizi; "Parti fiilen gruplara ayrılmış durumda"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ülke gündemine oturan videoları sonrası, AKP'nin fiilen gruplara ayrıldığı ifade ediliyor.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç haftaya uzayan suskunluğu sonrası yaptığı açıklamanın ardından hem parti içindeki gruplara hem de bunların önceki güne ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında görülenler şöyle:

İlk grup: MHP-Soylu ortaklığının halk desteğini azaltıcı etkisi olduğunu düşünüyor

Bunların ilki, Erdoğan’ın iktidarda kalabilmek, yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ortaklık kurduğu MHP ile olan ilişkisinden rahatsız olanlar. Partinin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını düşünen bu ekip, MHP-Soylu ortaklığının halk desteğini azaltıcı etkisi olduğunu düşünüyorlar. İktidarı bölüşmekten rahatsızlık duyan bir başka grup da şimdilik bu ekiple birlikte davranıyor. Pelikancılar, Albayrak’a yakın bürokrat ve milletvekilleri birçok konuda ayrışsalar bile Soylu’ya dair değerlendirmeleri onları ortak hareket etmeye zorluyor.

İkinci grup: Yeniden iktidar gücünü, siyasi ikbali Soylu ile elde edebileceğini düşünüyor

Peker’in açıklamalarının ardından Saray’dan tüm parti teşkilatı ile milletvekillerine gönderilen “sessizlik” mesajı büyük ölçüde etkili oldu. Bu süre içinde sadece Soylu’ya yakın olduğu bilinen birkaç milletvekilinin sosyal medyadan verdiği cılız mesajları görüldü. Bu tepkiyi verenler arasında ye alan ve aralarında Malatya milletvekillerinin de bulunduğu bu grubun esas olarak “Erdoğan sonrasına” yığınak yaptığı değerlendiriliyor. Yeniden iktidar gücünü, siyasi ikbali Soylu ile elde edebileceğini düşünen bu isimler parti organlarında çok etkili konumlarda bulunmuyor. Görünür olanlar bir iki milletvekili ile sınırlı…

Üçüncü grup: ‘Bekleyip görelim’ciler

Sayıca fazla ancak ortak bir güç oluşturamayan bir başka grup ise ‘bekleyip görelim’ciler. Bunlar arasında Erdoğan’ın bir şekilde Soylu’dan kurtularak imaj tazeleyeceğini düşünenler olduğu gibi, bunun iktidara dönük bir komplo olduğunu düşünenler de bulunuyor.