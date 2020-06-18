AKP'de 3 dönem milletvekilliği yapmış Selçuk Özdağ: 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu 'Seçilmiş Cumhurbaşkanının yanındayız, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi

AKP’de 3 dönem milletvekilliği yapmış Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişim gecesi "Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde saklanmakla" itham ettiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun o gün “ Seçilmiş Cumhurbaşkanının yanındayız, darbeye karşıyız, ne gerekiyorsa yapacağız” dediğini söyledi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na konuşan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişi gecesi Ankara siyasetinde neler yaşandığına ilişkin yeni bilgiler verdi.

Uğuroğlu'nun "15 Temmuz gecesi neler oldu?" sorusunu yanıt veren Özdağ, CHP'den Engin Altay'ın kendisine Kılıçdaroğlu'nun "Seçilmiş hükümetin yanındayız, seçilmiş Cumhurbaşkanının yanındayız, darbeye karşıyız, ne gerekiyorsa yapacağız" dediğini belirtti.

Özdağ 15 Temmuz gecesini şöyle anlattı:

"Başbakan Binali Yıldırım'ı aradım, 2 kere aradım telefonuma çıkmadı. Başbakan bana döndü "Efendim darbe oluyor" dedim "Ben de birkaç duyum alıyorum bir çılgınlık yapacak birileri ve büyük ihtimalle bu cemaat denen yapı" dedi. MHP'den Ümit Özdağ'ı aradım, "Sayın Bahçeli, seçilmiş hükümetin yanında darbeye karşıyım diyor bir bildiri hazırlıyor" dedi. CHP'den Engin Altay'ı aradım, "Selçuk Ağabey darbeyi kim yapıyor" dedi. "Cemaat yapıyor" dedim. Sonra aradı Kılıçdaroğlu demiş ki "Seçilmiş hükümetin yanındayız, seçilmiş Cumhurbaşkanının yanındayız, darbeye karşıyız, ne gerekiyorsa yapacağız."

Orhan Uğuroğlu'nun "O gecenin tanığı AKP milletvekili olarak Kılıçdaroğlu'nun darbeye karşı olduğunu itiraf ve teyit ediyorsunuz" yorumu üzerine Özdağ'ın sözleri şöyle oldu:

"Evet öyle. Saat 22.30 civarıydı henüz Başbakan konuşmamış, Cumhurbaşkanı konuşmamış biz siyasetçilere düşen vazife doğruları söylemek. Bunları tarih yazacak… Bütün bunlara Engin Altay Bey de şahit, Abdülhamit Gül Bey de şahit herkes şahit. Bakanları da acil kodla aradım dönmediler. Korktular veya destekliyorlar mıydı bilemem. İsimlerini açıklamayacağım HTS kayıtlarında bunlar var zaten."

Özdağ Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı bırakmasıyla ilgili de "Davutoğlu, MİT'ten gelen bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanını da bilgilendirerek FETÖ'cülerin tasfiyesini istiyor. Bir kısmı tasfiye ediliyor bir kısmına gücü yetmiyor. Davutoğlu'nun tasfiyesinde FETÖ'nün parmağı olduğuna inanıyorum. Sayın Davutoğlu olduğu sürece FETÖ devleti ele geçiremeyeceğini anladı.Fethullah Gülen de Davutoğlu'nu istemedi,Erdoğan da Davutoğlu'nu istemedi" dedi.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "Partilerinin iktidara gelmesi durumunda 15 Temmuz'un hesabını AKP'den sorup sormayacağı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili herkesten hesap sormak lazım, devlet bir kişinin değil devlet bir cemaatin değil. Devlet milletin. Bir işbirliği yapıldığı belli bunların örgüt olduğunu yargı bile söylememiş. Görev MİT'e emniyet istihbarata düşüyor. Fakat yargıyı da Yargıtay'ı da ele geçirmişler. Orduyu da ele geçirmişler. Siyasetçilerin daha uyanık olması gerekiyor."