AKP, CHP'yi mahkemeye verecek

AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP MYK Üyesi Ali Kılıç'ın, Almanya'da dört kişinin dolandırıcılıktan mahkum olduğu Deniz Feneri davasıyla ilgili AKP'ye yönelik yeni iddialarına yanıt verdi.



AKP Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ile Mustafa Elitaş Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında; CHP'nin, Deniz Feneri davası ile ilgili iftiraları hakikat gibi gösterdiğini savunarak, "Deniz Feneri davası ile ilgili olarak, gerek Deniz Baykal gerek CHP'nin sözcüleri haksız, hukuksuz ve mesnetsiz açıklamalarda bulunuyorlar. Biz AKP olarak net bir şekilde ifade ederiz ki, ne bu davayla ilgili olarak hak edenlerin hak ettiği cezaları bulmasıdır" dedi.



Bu güne kadar bu dava ile ilgili AKP'nin üzerine düşeni yaptığını ve yapamaya da devam edeceğini belirten Bozdağ, CHP'nin elindeki belge ve bilgilerde yargıya gitmesini istedi.



CHP'li Ali Kılıç'ın gündeme getirdiği, "AKP finansa edildi" açıklamalarına yanıt veren Bozdağ, "Almanya'da mahkeme bitti. Mahkemenin kararında gerçek çok farklı. AKP ile Deniz Feneri davası ile ilgili bir bağ bulunmadığı Alman mahkemeleri tarafından açıklanmıştır. Alman savcısı ise, 'AKP ile ilgili hiç bir delil yok' açıklaması yapıyor. Ama CHP iftiralarına davam ediyor" diye konuştu.



Bozdağ, CHP'nin, "AKP Hükümeti savcılara baskı yapıyor" açıklamalarını Alman Mahkemesi'nin tekzip ettiğini, Dernek Yöneticisi sanık Mehmet Gürhan`ın avukatının, "Başbakan`a ve Başbakanlık`a para göndermedik" ve Savcı Lotz`un, "Türkiye`den siyasi baskı yok iddianameye nasıl girdi bilmem" sözlerine bir kez daha vurgu yaptı.



Hakkımızı mahkemede arayacağız



Bozdağ, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın da daha önce gündeme getirdiği; "Deniz Feneri ve YİMPAŞ yapılanması içinde, kayıt dışı ve illegal yollardan AKP'ye para aktarıldığına dair bulgular var" şeklindeki açıklamalarını da hatırlatarak, "Sayın Kart'ı elinde belge bilgi varsa yargıya başvurmasını talep ediyoruz" dedi.



Bozdağ, CHP'nin Deniz Feneri davası ile ilgili olarak AKP'ye yönelik tüm iddialarını mahkemeye taşıyacaklarını ve haklarını arayacaklarını söyledi.

