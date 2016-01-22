AKP Burdur İl Başkanı, görevinden istifa ettiğini duyurdu

AKP Burdur İl Başkanı Ömer Bütüner, daha önce il başkanlarına yapılanın kendisine de yapıldığını ileri sürerek "Aynı bildik ve denenmiş yöntemler devrede ve ben de daha fazla partimin yıpratılmaması adına istifa ediyorum" dedi.

Radikal'in haberine göre AKP İl Başkanı Ömer Bütüner, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki kişisel hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşerilerim, 31 Ocak 2015 günü tarafıma tevdi edilen ve bugüne kadar onurumla yürüttüğüm Ak Parti Burdur İl Başkanlığı görevimi, partimizin ilimizde daha fazla yıpratılmaması, çıktığımız bu kutlu yola birilerinin kaprisleri sonucu zarar gelmemesi için ve başta sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere değerli büyüklerimin elini rahatlatmak adına istifa etmiş bulunmaktayım."

Burdur gazetesinden Bahtiyar Turan'ın haberine göre eski AKP İl Başkanları Osman Karakaya, İbrahim Ekici ve Mehmet Fatih Çınar'ın da benzer şekilde baskılarla istifa ettirildiğini vurgulayan Ömer Bütüner, "Bayram Özçelik'le sorunlar yaşayıp, istifaya zorlandığınız söyleniyor. Bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz?" sorusuna ise, iddiaları doğrularcasına cevap verdi. Ömer Bütüner soruya, "Bayram beyle sıkıntılar yaşadık. Basın önünde Bayram bey bu konuyla alakasının olmadığını ifade ediyor. Dün sosyal medyada bir hikaye paylaştım. Onun yaptığı ipi gevşetmekten ibarettir. Gerisi kamuoyunun takdiridir. Bu sürece kimin müdahil olduğunu, nasıl müdahil olduğunu kamuoyu biliyor" sözleriyle açıklama getirdi.

Görevinden istifa eden Ömer Bütüner sözlerine şöyle devam etti:

"Üzülüyorum çünkü Ak Parti'de siyaset böyle yapılmamalı, buna artık bir son verilmeli. 2012 yılında il başkanı Osman Karakaya benzer baskılarla istifa ettiriliyor. 2014 yılında İl başkanı İbrahim Ekici yönetim içi istifalarla ve baskılarla istifa ettiriliyor. 2015 yılında il başkanı M. Fatih Çınar benzer baskılarla görevi bırakmak zorunda kalıyor. 2016 yılında il başkanı benim, aynı bildik ve denenmiş yöntemler devrede ve ben de daha fazla partimin yıpratılmaması adına istifa ediyorum."