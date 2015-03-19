AKP binasına yumurta atan 3 üniversiteliye gözaltı

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü nedeniyle Zonguldak'ta eylem yapan 3 üniversite öğrencisi, AKP İl Teşkilatı'nın bulunduğu binaya yumurta atınca gözaltına alındı.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın doğum gününde AK Parti İl Teşkilatı önünde eylem yaptı. Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğraflarını taşıyan ve sloganlar atan öğrenciler, binanın 3'üncü katında bulunan AK Parti İl Teşkilatı'na yumurta atmak istedi. Ancak yumurtalar, alt kattaki işyerinin tabelasına isabet etti. İşyeri görevlisinin şikayetçi olması üzerine öğrenciler Begüm K., Sezgin G. ve Funda K. polis tarafından gözaltına alındı. Polise direnen öğrenciler, yakalarından tutulup çekilerek ekip araçlarına bindirildi. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

