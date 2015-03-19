T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP binasına yumurta atan 3 üniversiteliye gözaltı

Ali İsmail Korkmaz'ın için eylem yapan üniversite öğrencileri AKP İl Teşkilatı binasına yumurta attı

19 Mart 2015 15:59

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü nedeniyle Zonguldak'ta eylem yapan 3 üniversite öğrencisi, AKP İl Teşkilatı'nın bulunduğu binaya yumurta atınca gözaltına alındı.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören 3 öğrenci, üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın doğum gününde AK Parti İl Teşkilatı önünde eylem yaptı. Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğraflarını taşıyan ve sloganlar atan öğrenciler, binanın 3'üncü katında bulunan AK Parti İl Teşkilatı'na yumurta atmak istedi. Ancak yumurtalar, alt kattaki işyerinin tabelasına isabet etti. İşyeri görevlisinin şikayetçi olması üzerine öğrenciler Begüm K., Sezgin G. ve Funda K. polis tarafından gözaltına alındı. Polise direnen öğrenciler, yakalarından tutulup çekilerek ekip araçlarına bindirildi. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.
 

ETİKETLER

öğrencilerali ismail korkmazdoğum günüeylemakpyumurta

İlgili Haberler

Polis, Ali İsmail'in öldürüldüğü gece bir başka gence de bagajda işkence yapmış!

'Müdürüm zaten yaralı, ne uğraşıyorsunuz, diye söyledim'

Ali İsmail Korkmaz 21 yaşında

'21 yıl önce bu saatlerde onu kucağıma almıştım, şimdi mezarına gidiyorum'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24