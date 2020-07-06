AKP önünde, '15 Temmuz gazileri adına toplanan paraların nerede olduğunu soran' gazilerden olan Ufuk Yeğin'e soruşturma açıldı. Yeğin "Hakkımızı arıyoruz" dedi.

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları, “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” kapsamında toplanan ve paraların nerede olduğunu sormak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geçen ay eylem yapmıştı. Daha sonra AKP Genel Merkezi önünde de eylem düzenleyen gazilere, polis tarafından müdahale edilmişti. Eylemlerin ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Özcan Özsoy’un ağabeyi ve 15 Temmuz gazisi Tekin Özsoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki görevinden de ihraç edilmişti. Özsoy’un ihracının ardından bir gazi hakkında daha soruşturma açıldı.

Ayaş Açık Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak çalışan Ufuk Yeğin hakkında FOX TV Ana Haber’e izinsiz demeç verdiği gerekçesiyle kurumu tarafından idari soruşturma açıldı.

Yeğin’i telefonla arayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Şehit yakınları ile gazilerimizin yanındayız, onları yalnız bırakmayız. Yapılan zulme müsaade etmeyiz. Sizler bu ülke için canınızı siper ettiniz, sizler için toplanan bağışların hesabını sormak sonuna kadar hakkınız” dedi.

Yeğin de hukuksuz bir davranışta bulunmadıklarını aktararak, “Eylemimiz 9 Haziran’daydı. Ben zaten 8 ile 22 Haziran arasında yıllık izinliydim. Ayrıca basına verdiğim demeç görevimle alakalı değil, hakkımızı arıyoruz” diye konuştu. (ANKA)

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