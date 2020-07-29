AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Koronavirüs'e yakalandı

Ziver Özdemir, haberi sosyal medya hesabından, "Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır" sözleriyle duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirten Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”