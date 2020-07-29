T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Koronavirüs'e yakalandı

29 Temmuz 2020 11:10

AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Ziver Özdemir, haberi sosyal medya hesabından, "Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır" sözleriyle duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirten Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”

 

ETİKETLER

AKPBATMANziver özdemirkoronavirüscovid-19yakalandı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24