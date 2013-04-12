AKP 'başkanlık' yerine 'Türk tipi yarı başkanlık sistemi' mi önerecek?

AKP yeni anayasayla getirmek istediği başkanlık sisteminden, CHP ile MHP’nin sert muhalefeti nedeniyle geri adım attığı öne sürüldü. AKP’nin yeni önerisi ‘Türk tipi yarı başkanlık sistemi’ olacağı belirtildi.

AKP, CHP ile MHP’nin sert muhalefeti ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının tıkanması üzerine rotayı “başkanlık sistemi”nden, Türk tipi, “yarı başkanlık sistemi”ne çevirdi. AKP’nin yeni önerisinin ayrıntıları belli oldu.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, AKP’li hukukçu kurmaylar, anayasanın 101. maddesine yapılacak bir rötuşla Türkiye’ye özgü yarı başkanlık modelinin hayata geçirilebileceğini belirtirken, cumhurbaşkanının partisi ile bağının devam etmesinin sağlanabileceğini kaydetti.

AKP’li hukukçular yarı başkanlık sisteminin en iyi uygulamasının Fransa’da yapıldığını ancak, oradaki uygulamada cumhurbaşkanının partisi ile bağının devam etmesine rağmen genel başkan sıfatını taşıyamadığını anımsattı. Kurmaylar, “Biz bunu da mümkün kılacak yani Türk tipi bir başkanlık modeli önerebiliriz” ifadesini kullandı.

Partili cumhurbaşkanı

AKP’nin üzerinde çalıştığı yarış başkanlık modelinde halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanının partisinden istifa etmesi gerekmeyecek. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, atanan başbakan kabinesini oluşturup Meclis’ten güvenoyu alacak. Ancak, cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek. Başbakan ise cumhurbaşkanının yardımcısı pozisyonunda çalışacak.

2014’te cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ardından çift başlılık ve kaos ortamı oluşacağı endişesiyle, “başkanlık sistemi”nin gerekli olduğunu vurgulayan AKP’li kurmaylar, önerilerini revize ederek yarı başkanlık sistemini benimseyebileceklerini kaydetti.