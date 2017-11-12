"AKP, 'Atatürkçü' söylemle 'Hayır'cıların desteğini almak istiyor"

AKP tarafından 16 Nisan referandumu ardından Siyasi Analiz Komisyonu'nun, 100 sayfayı geçen bir rapor hazırladığı aktarıldı. Kamuoyunda AKP'nin Atatürk ve Atatürkçü söylemine yöneldiği iddialarının hazırlanan bu raporda yer alan bir aşama olduğu kaydedildi. 'Hayır'cıların desteğini almak için hazırlandığı öne sürülen rapor, AKP'nin son 4 ayda değiştiği ifade edilen 'söylem ve eylem'lerinin nedeni olarak açıklanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacacan'ın haberi şöyle:

Alınan bilgiye göre, 11 kişilik Siyasi Analiz Komisyonu’nun 16 Nisan referandumunun ardından, üç ay süren çalışmayla hazırladığı ve 100 sayfayı aşan raporundaki tüm başlıklar, aşama aşama hayata geçiriliyor. Raporda ‘Hayır’cıların desteğini almak için neler yapılması gerektiğinin kamuoyu araştırmalarıyla da destekleniyor.



Raporda, ‘2018’in icraat yılı ilan edilmesi ve 2019 seçimlerine odaklı bir yol haritası izlenmesi’ önerildi. 4 aydan beri Erdoğan ve parti yöneticilerin masasındaki rapordan bazı başlıklar şöyle:



- Performansı düşük teşkilatlar yönetimlerinin ve belediye başkanlarının 2019 seçimleri beklenmeden değiştirilmesi. Genel merkezde, teşkilat ve yerel yöntemlerin performansını denetleyecek ve takip edecek ekip kurulması. (22 il başkanı ve 6 belediye başkanı değişti. Değiştirilen il başkanı sayısında artış bekleniyor.)



- Partide fitneye neden olan, iç çekişlemeleri körükleyen açıklamalara izin verilmemesi ve buna ilişkin denetim mekanizması kurulması. (Bazı sosyal medya hesaplarından parti yöneticisi, bakan ve milletvekilleriyle ilgili iddialar ortaya atan trollerle mücadele başlatıldı. Partide 25 kişilik sözcü ekibi belirlendi.)

- Yeni vizyon belgesi hazırlanırken, AK Parti’nin 3Y olarak adlandırılan 2002’deki ‘yolsuzluk yoksulluk ve yasaklarla mücadele’ ilkesi kapsamında, özellikle belediyelerden kaynaklı, bazı imar uygulamaları, rant iddialarına izin verilmeyeceğine ilişkin vurgu yapılması. İmar denetiminde yeni yapılanmaya gidilmesi.(Özellikle İstanbul ve Ankara bağlamında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere açıklamalar yapıldı. Yeni bir bütünşehir yasası hazırlanarak imar denetimleriyle ilgili çalışma başlatıldı.)



- Siyaset yeniden merkeze çekilmeli, millet odaklı siyaset yapılmalı. Merkezdeki seçmeni, AKPçatısı altında tutacak politikalar izlenmeli ve ona göre söylem geliştirilmeli. (Parti yönetiminin son dönemlerdeki söylem ve vurguları bu yöndeki değişimin habercisi oldu.)



- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ‘çatı aday’ ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalı. Seçim ittifakına ilişkin altyapı çalışmaları yapılmalı, bu nedenle tüm kesimlerle tabanda ittifak sağlanmalı. (Partide uyum yasaları çerçevesinde seçim ittifakı ve seçim barajı gibi konular değerlendiriliyor.)



- Meral Akşener’in çalışmalarının, Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde destek bulduğu, CHP ve MHP seçmenine sıcak geldiği, AKP seçmeni açısından sıkıntı olmaması için kullanılan dil ve politikaların önemli olduğu belirtildi. (Parti üst düzeyde Akşener’e ilişkin değerlendirme yapmama kararı aldı.)