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Politika

AKP, Ankara için yeni isim arıyor

Gökçek'in, Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışmadan memnun olmayan AKP yönetimi, Ankara adaylığı için yeni bir isim düşünmeye başladı

19 Aralık 2008 02:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki akşam televizyonda canlı yayına çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tartışmada takındığı tavır ve agresif üslubuyla yeniden adaylık şansını zora soktu.
Üslubu nedeniyle tartışmanın kaybedeni olarak görülen Gökçek'in ekran performansı AKP'lilerce de beğenilmedi. Kulislerdeki yeni iddiaya göre, Gökçek'in iyice yıprandığına ve seçimi artık kazanamayacağına inanan AKP yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Gökçek ve Turgut Altınok dışında yeni bir isim aramaya başladı.

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Gökçek sıkışınca tartışmayı sabote etti

Gökçek düellonun tekrarını istiyor

AKP'de Ankara Büyükşehir Belediyesi adayının kim olacağı sıkıntısı bitmedi. AKP yönetimi dün Ankara milletvekilleriyle görüşerek adayla ilgili nabız tuttu. AKP kulislerinde CHP'li Kılıçdaroğlu ile televizyonda tartışan Gökçek'in yeniden adaylığının zora girdiği konuşuluyor. AKP'liler Gökçek'in televizyonda sinirli bir tavır sergilediğini dile getirdi. AKP'liler Gökçek'in iyi bir görüntü veremediğini de vurguladı.

Veysel Tiryaki'nin şansı arttı

Gökçek ise yönetime televizyon tartışmasıyla ilgili olarak "Uğur Dündar taraf tuttu" dedi. Yönetim ise bunun üzerine Gökçek'e "Senin muhatabın Karayalçın mı yoksa Kılıçdaroğlu mu? Taraf tutacağını bile bile böyle bir programa neden çıktın" dedi.
Kulislerde, AKP yönetiminin Gökçek ve Altınok'un dışında Ankara için üçüncü bir aday arayışı içine girdiği de konuşuluyor. Erdoğan'ın Gökçek'i aday yapmaması halinde Altınok'u da aday göstermeyeceği belirtiliyor. AKP kulislerinde yeni bir isim olarak da Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ismi dile getiriliyor.

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