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Yaşam

AKP Alaca Gençlik Kolları Başkanı Özüm'ün iş kazasında kolu koptu

Geçirdiği iş kazasında kolu kopan AKP Alaca Gençlik Kolları Başkanı Özüm, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi

12 Mayıs 2022 14:48

Çorum'un Alaca ilçesinin AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özüm'ün iş kazasında kolu koptu. 

Alınan bilgiye göre Özüm, Günhan Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı'nda ailesine ait depoda traktörün kasasına ürün yüklediği sırada kolunu, traktör ile iş makinesini bağlayan şafta kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolunun dirsek bölümünden koptuğu tespit edilen Özüm, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özüm, buradaki müdahalenin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. (AA)

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