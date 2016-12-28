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AKP: ABD, DAEŞ bahanesiyle YPG’ye silah verdi

"Ateşkes konusunda bilgi sahibi değilim"

28 Aralık 2016 20:17

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, ABD’nin “DAEŞ bahanesiyle YPG’ye silah verdiğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da  "Koalisyon DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyor” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de Erdoğan’ın iddialarını ‘gülünç’ olarak nitelendirmişti.

Daha sonra bir açıklama yapan ABD Büyükelçiliği de "ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık" demişti.

Aktay, “Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de savaşan taraflara ateşkes sağlanması konusunda anlaştığına yönelik haberler var” sorusuna da şu yanıtı verdi:

Bu konuda bilgi sahibi değilim, yalnız bu görüşmeler yapılmaktadır. Tarafları bir araya getirmeye çalışıyoruz, 2017'ye girdiğimizde ateşkesin yürürlüğe girmesini istiyoruz. 

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