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Politika

AKP, 25 Aralık dosyasını açan Cumhuriyet'i bayilerden toplatıyor mu?

Cumhuriyet yazarı Can Dündar, üç gün önce 25 Aralık yolsuzluk dosyasına ilişkin detayları yazmaya başladı

06 Ağustos 2014 00:02

AKP teşkilatının, 25 Aralık yolsuzluk dosyasını tekrar açan Can Dündar'ın Cumhuriyet'te yayınlanan yazılarından rahatsız olduğu öne sürülen AKP'nin "üç gündür bütün il teşkilatlarına haber göndererek Cumhuriyet gazetelerinin halka ulaşmaması için toplamaya başladığı" iddia edildi.

Bugün gazetesi muhabiri Kamil Maman'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı o iddialar şöyle:

- AKP teşkilatı Türkiye genelinde Cumhuriyet Gazetesini topladığı öğrenildi. Gerekçe; Can Dündar'ın yazı dizisinden rahatsız olmuşlar.

- Can Dündar'ın Cumhuriyet gazetesinde 3 gündür yayınlanan 25 Aralık soruşturmasının ayrıntılarından AKP teşkilatı rahatsız olmuş.

- AKP teşkilatı 3 gündür bütün il teşkilatlarına haber göndererek Cumhuriyet gazetelerini halka ulaşmaması için toplamaya başladı.

- Şu ana kadar AKP teşkilatının elemanları Cumhuriyet gazetesini gördükleri yerde toplayarak yok ediyor.

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